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Equitazione, discreto avvio per l’Italia nella prova a squadre di salto dei Mondiali. Classifica cortissima
Si apre il programma del salto ostacoli ai Mondiali senior 2026 di equitazione, in corso di svolgimento ad Aquisgrana, in Germania: al termine della prima competizione nella classifica individuale il miglior binomio azzurro è quello composto da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, 13ma, mentre nella graduatoria a squadre, che venerdì assegnerà 7 pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, l’Italia è settima.
Nella classifica individuale il miglior crono è del transalpino Julien Epaillard su Fringan de Vesquerie, primo in 70.60: sul tempo del francese vengono calcolate le penalità di tutti gli altri binomi in gara. Piazza d’onore per il neerlandese Harrie Smolders su Mr. Tac, secondo in 71.96, che paga 0.68 penalità, mentre completa il podio il britannico Scott Brash su Hello Mango, terzo in 72.19, con 0.80 penalità.
Il migliore dei binomi azzurri è quello composto da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, 13ma in 72.86, per 1.13 penalità, mentre Emanuele Camilli su Chacareno PS termina 40° in 76.57, per 2.99 penalità. Piergiorgio Bucci su Hantano si classifica 48° in 77.73 (73.73 + 4 penalità), per 3.57 punti negativi, infine Giacomo Casadei su Marbella du Chabli termina 83° in 82.74 (78.84 + 4 penalità), per 6.07 punti negativi.
Nella graduatoria a squadre comanda la Germania con 3.48 penalità, appena davanti al Belgio, alla piazza d’onore a quota 3.69, mentre completano il podio provvisorio gli Stati Uniti, terzi con 4.85. Ai piedi del podio c’è la Gran Bretagna, quarta a quota 4.98, che precede la Francia, quinta con 4.99. Sesto posto per i Paesi Bassi a quota 5.08, mentre Italia ed Irlanda condividono la settima posizione con 7.69 penalità. Nona piazza per Israele con 8.16, mentre completa la top ten l’Arabia Saudita, decima con 8.26.