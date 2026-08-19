Equitazione, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Bicocchi faro del salto ostacoli

Mentre ai Mondiali di equitazione di Aachen stanno andando in scena le giornate dedicate alle prove iridate del salto ostacoli, con l’Italia che prova a essere protagonista guardando alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, in Italia c’è un altro team azzurro – della stessa specialità – che sta pensando a un futuro chiamato “Giochi del Mediterraneo 2026”.

Da nazione e movimento ospitante infatti, il collettivo nostrano vorrà andare a caccia di medaglie e podi tanto nella gara a squadre quanto in quella individuale ed è per questo che lo staff tecnico federale ha scelto di allestire una formazione molto competitiva, all’insegna dell’esperienza.

Gare in programma domenica 30 agosto, a squadre, e martedì 1° settembre, individuale. L’Italia si presenza con 5 binomi, più un’eventuale riserva. La punta di diamante sarà Emilio Bicocchi, che farà squadra con elementi come Giacomo Bassi, Elisa Chimirri, Lorenzo Coreddu e Matteo Zamana.

L’obiettivo sarà quello di andare a incastonare più percorsi netti possibili, anche perché la nazionale azzurra non va a podio ai Giochi del Mediterraneo dal 2018, quando vinse il bronzo a squadre. Al netto del fatto che la kermesse sia dedicata ai paesi del Mediterraneo, non andrà sottovalutato il livello della manifestazione, che metterà di fronte binomi molto competitivi provenienti da ogni parte del Mare Nostrum. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2026:

Giacomo Bassi – Cape Cod

Emilio Bicocchi – Hemerald d’Argonne

Elisa Chimirri – Lorenzo

Lorenzo Correddu – Dalakani Chardonnet

Matteo Zamana – Captain Conner

Riserva: Filippo Bassan – Cerruti De Kreiker

La delegazione azzurra sarà completata dal Capo Equipe Marco Bergomi, dal Tecnico Mario Verheyden e dal Veterinario di squadra Dott.ssa Valentina Balandi.