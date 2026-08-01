Elite16 Rio, Cottafava e Dal Corso da applausi: eliminati solo al tie-break dai padroni di casa

Hanno lottato fino all’ultimo pallone, sfiorando un’altra impresa dopo aver già ribaltato i pronostici nel lucky loser. Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Gianluca Dal Corso e Samuele Cottafava nell’Elite 16 di Rio de Janeiro, ma la coppia azzurra esce tra gli applausi dopo aver costretto i brasiliani Evandro/Arthur Lanci, teste di serie numero uno e beniamini del pubblico di casa, a una durissima battaglia. Gli italiani, già protagonisti di un percorso complicato sin dalla fase a gironi, hanno prima conquistato con carattere l’accesso al tabellone principale e poi sono andati a un passo da un risultato clamoroso contro i favoriti del torneo.

La giornata era iniziata con il delicatissimo spareggio del lucky loser, in cui Cottafava/Dal Corso hanno superato gli olandesi Luini/Immers per 2-1 (18-21, 21-17, 16-14). Una rimonta di grande personalità, maturata dopo aver ceduto il primo set e aver trovato le energie per ribaltare l’incontro fino a imporsi ai vantaggi del tie-break. Una vittoria che ha spalancato agli azzurri le porte degli ottavi.

Contro Evandro/Arthur Lanci è arrivata un’altra prestazione di altissimo livello. Dal Corso e Cottafava hanno sorpreso i brasiliani aggiudicandosi il primo set 23-21, giocando un beach volley aggressivo e senza timori reverenziali. Anche nella seconda frazione gli italiani hanno continuato a tenere testa ai numeri uno del seeding, restando in perfetta scia fino al 19-19, prima di cedere nel finale 21-19. Nel tie-break la maggiore esperienza dei padroni di casa ha fatto la differenza, con il successo per 15-11 che ha fissato il punteggio sul 2-1. Rimane comunque una prova molto incoraggiante per la formazione italiana, capace di mettere alle corde una delle coppie più forti del circuito mondiale.

Il tabellone maschile ha riservato anche altre sorprese. I fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso hanno eliminato i norvegesi Mol/Berntsen per 2-1 (21-18, 18-21, 15-11) e sfideranno nei quarti i lettoni Plavins/Fokerots, che hanno regolato gli israeliani Elazar/Cuzmiciov con un netto 2-0 (21-13, 21-19). Passano il turno anche gli austriaci Hammarberg/Berger, vittoriosi sui brasiliani Arthur/Adrielson per 2-1 (21-18, 19-21, 15-10), e troveranno un altro duo verdeoro, Andre/Renato, che hanno sconfitto gli statunitensi Shaw/Partain per 2-0 (21-16, 21-15).

Nella parte bassa del tabellone i francesi Rotar/Gauthier-Rat hanno piegato gli australiani Hodges/Hood al tie-break (19-21, 21-18, 15-10) e nei quarti affronteranno i cileni Grimalt/Grimalt, vittoriosi sugli americani Cory/Bradford per 2-0 (21-18, 25-23). L’ultimo quarto vedrà invece opposti proprio Evandro/Arthur Lanci, reduci dal successo sugli azzurri, ai francesi Daubas/Aye, che hanno avuto la meglio sugli statunitensi Crabb/Budinger per 2-1 (21-15, 20-22, 15-13).

Anche il torneo femminile ha definito il quadro delle migliori otto. Nel turno dei lucky loser hanno conquistato la qualificazione le americane DeBerg/Flint, vittoriose su Harward/Hodel per 2-0 (21-13, 21-19), e le canadesi McBain/Sorra, che hanno superato le giapponesi Shiba/Reika al tie-break 2-1 (21-19, 20-22, 15-11).

Negli ottavi non sono mancate le battaglie. Le brasiliane Carol/Rebecca hanno liquidato McBain/Sorra con un convincente 2-0 (21-10, 21-15) e nei quarti affronteranno le spagnole Izuzquiza/Tania, protagoniste del successo su Shaw/Phillips per 2-1 (21-16, 18-21, 16-14). Le olandesi Stam/Schoon hanno confermato il proprio ruolo di favorite battendo Taiana Lima/Talita 2-0 (21-13, 21-17) e se la vedranno con le americane Quiggle/Loreen, capaci di rimontare le svizzere Anouk/Zoé (19-21, 23-21, 15-11).

Nella parte bassa del tabellone le francesi Vieira/Chamereau hanno avuto la meglio sulle statunitensi Van Winkle/Van Winden per 2-1 (19-21, 21-10, 15-13) e incroceranno un’altra coppia americana, Anderson/Chacon, che ha eliminato DeBerg/Flint con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-12, 16-14). Completa il programma dei quarti la sfida tutta statunitense tra Kraft/Cheng, vittoriose sulle brasiliane Thamela/Victoria per 2-0 (21-19, 21-17), e Donlin/Denaburg, che hanno superato Durish/Koenig al tie-break 2-1 (21-17, 13-21, 15-13). Domani il torneo brasiliano entrerà nella fase decisiva con quarti di finale, semifinali e finali che assegneranno i titoli dell’Elite 16 di Rio de Janeiro.

TORNEO FEMMINILE

Lucky losers: DeBerg/Flint USA – Harward/Hodel USA 2-0 (21-13, 21-19)

McBain/Sorra CAN – Shiba/Reika JPN 2-1 (21-19, 20-22, 15-11)

Ottavi di finale: Carol/Rebecca BRA – McBain/Sorra CAN 2-0 (21-10, 21-15)

Izuzquiza/Tania ESP – Shaw/Phillips USA 2-1 (21-16, 18-21, 16-14)

Anderson/Chacon USA – DeBerg/Flint USA 2-1 (18-21, 21-12, 16-14)

Quiggle/Loreen USA – Anouk/Zoé SUI 2-1 (19-21, 23-21, 15-11)

Vieira/Chamereau FRA – Van Winkle/Van Winden USA 2-1 (19-21, 21-10, 15-13)

Stam/Schoon NED – Taiana Lima/Talita BRA 2-0 (21-13, 21-17)

Donlin/Denaburg USA – Durish/Koenig USA 2-1 (21-17, 13-21, 15-13)

Kraft/Cheng USA – Thamela/Victoria BRA 2-0 (21-19, 17-21)

Quarti di finale: Carol/Rebecca BRA – Izuzquiza/Tania ESP

Stam/Schoon NED – Quiggle/Loreen USA

Vieira/Chamereau FRA – Anderson/Chacon USA

Kraft/Cheng USA – Donlin/Denaburg USA

TORNEO MASCHILE

Lucky loserS: Amieva/Bueno ARG – Elazar/Cuzmiciov ISR 1-2 (20-22, 21-19, 23-25)

Luini/Immers NED – Cottafava/Dal Corso ITA 1-2 (21-18, 17-21, 14-16)

Ottavi di finale: Plavins/Fokerots LAT – Elazar/Cuzmiciov ISR 2-0 (21-13, 21-19)

Mol/Berntsen NOR – Capogrosso/Capogrosso ARG 1-2 (18-21, 21-18, 11-15)

Hammarberg/Berger AUT – Arthur/Adrielson BRA 2-1 (21-18, 19-21, 15-10)

Andre/Renato BRA – Shaw/Partain USA 2-0 (21-16, 21-15)

Cory/Bradford USA – Grimalt/Grimalt CHI 0-2 (18-21, 23-25)

Rotar/Gauthier-Rat FRA – Hodges/Hood AUS 2-1 (19-21, 21-18, 15-10)

Daubas/Aye FRA – Crabb/Budinger USA 2-1 (21-15, 20-22, 15-13)

Evandro/Arthur Lanci BRA – Cottafava/Dal Corso ITA 2-1 (21-23, 21-19, 15-11)

Quarti di finale: 01 agosto, ore 18.00 Capogrosso/Capogrosso ARG – Plavins/Fokerots LAT

01 agosto, ore 18.00 Andre/Renato BRA – Hammarberg/Berger AUT

01 agosto, ore 19.00 Rotar/Gauthier-Rat FRA – Grimalt/Grimalt CHI

01 agosto, ore 19.00 Evandro/Arthur Lanci BRA – Daubas/Aye FRA