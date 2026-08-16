Elisa Iorio: “Arrivo dal terzo infortunio, potevo anche smettere”. Giulia Perotti: “Sapevo di giocarmela…”

Elisa Iorio ha conquistato la medaglia d’argento alle parallele asimmetriche, meritandosi il secondo gradino del podio agli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’emiliana ha eseguito un esercizio di notevole spessore tecnico ed è riuscita ad alzare anche il D Score rispetto alle qualifiche, ma una sbavatura in uscita le ha impedito di attaccare il primato della tedesca Helen Kevric.

Si tratta del secondo alloro individuale in campo continentale per la Fata, che due anni fa chiuse sempre in piazza d’onore alle spalle di Alice D’Amato. Significativo perché arrivato dopo aver superato un infortunio, a ulteriore dimostrazione della classe dell’argento olimpico a squadre. Giulia Perotti irrompe tra le grandi: prima medaglia da seniores, fantastico bronzo sugli staggi per la 16enne.

Elisa Iorio ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto emozionata: secondo argento alle parallele in un Europeo. Arrivo da un infortunio, a livello fisico non sono al top, ma penso che questo ripaghi i mesi difficili. Arrivavo dal terzo infortunio, rimettersi lì mentalmente e “voglio rimettermi in gioco”… ho fatto fatica. La strada è ancora lunga, sono contenta e il fatto di non avere mollato quando potevo dire basta vale ancora di più“.

Grande entusiasmo da parte di Giulia Perotti: “Andata molto bene, non me l’aspettavo. Sapevo di poter fare un buon esercizio e che potevo giocarmi la medaglia: è un’emozione grandissima essere qui con un bronzo europeo al collo“.