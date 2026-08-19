Ekaterina Antropova annuncia: “Giocherò come schiacciatrice agli Europei”

L’infortunio di Omoruyi modifica gli equilibri dell’Italvolley e riporta al centro della scena un’idea già sperimentata da Julio Velasco: Ekaterina Antropova impiegata nel ruolo di schiacciatrice. Una soluzione pensata nei mesi scorsi per consentire alla giocatrice di condividere il campo con Paola Egonu, poi temporaneamente accantonata e ora tornata concreta alla vigilia degli Europei, in programma dal 21 agosto al 6 settembre.

La stessa Antropova ha fatto il punto sulla situazione ai microfoni di Sky Sport, descrivendo senza filtri il nuovo capitolo della sua estate azzurra: “Un’altra sfida, non nego che non è assolutamente facile ma le sfide più belle sono queste“.

Antropova ha spiegato che il passaggio al ruolo di posto 4 non è stato preparato con continuità: “Diciamo che per un mese e mezzo non mi stavo allenando in questo ruolo, facevo altro. Devo riprendere questa pagina che avevo lasciato a inizio estate“. Il lavoro, dunque, riparte da quanto costruito nella prima parte della preparazione, con l’obiettivo di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze della squadra.

La giocatrice non si è sottratta nemmeno alla prospettiva di dover affrontare una fase di rodaggio: “Vedremo tutti insieme, cercherò di fare il mio meglio“. Una disponibilità che trova riscontro anche nelle parole riferite al confronto con Velasco. Alla domanda su cosa le abbia chiesto il commissario tecnico, Antropova ha risposto con semplicità: “Niente di che, fai il posto 4“.

Il quadro, quindi, è ancora in evoluzione, ma l’emergenza legata all’assenza di Omoruyi potrebbe trasformare in una soluzione concreta quella che, fino a poche settimane fa, sembrava soprattutto un esperimento tattico.