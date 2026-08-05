Domenico Acerenza quinto agli Europei: “Mi nuotavano sopra, poi ho perso i piedi di Paltrinieri”

Domenico Acerenza ha conquistato un buon quinto posto nella 5 km degli Europei 2026 di nuovo di fondo, vinta dal tedesco Florian Wellbrock davanti all’ungherese David Betlehem e al nostro Gregorio Paltrinieri. L’azzurro era in lotta per le medaglie nel finale, poi l’accelerazione degli avversari ha fatto la differenza, ma può essere soddisfatto per il buon piazzamento, ottenuto precedendo Marcello Guidi e l’ungherese Kristof Rasovszky.

Il 31enne lucano, che su questa distanza non olimpica conquistò la medaglia d’argento agli Europei 2022 e il bronzo ai Mondiali 2023 e 2024, ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non è bastato, siamo arrivati lì a ridosso. Ho faticato nei primi due giri, ci sono stati tanti colpi, gente che mi nuotava sopra, ma il campo è piccolo ed è quasi inevitabile. All’inizio mi ha scombussolato la nuotata, mi sentivo con i piedi sul letto del fiume“.

Domenico Acerenza ha poi proseguito: “Negli ultimi due giri mi sono sentito meglio ma ho pagato la fatica e ho perso i piedi di Greg (Paltrinieri, n.d.r.). Questa è stata una gara più che di livello mondiale, ormai gli europei sono quelli che vincono le medaglie mondiali. Sono contento di essere tornato lì e avere trovato una condizione decente“.