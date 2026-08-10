Definita la batteria di Zaynab Dosso in semifinale: orario, n. di corsia, avversarie, tv

Dopo aver centrato in pieno a marzo il primo obiettivo dell’anno, laureandosi campionessa del mondo indoor a Torun sui 60, arriva il secondo momento della verità per Zaynab Dosso. La sprinter azzurra è pronta infatti a scendere in pista all’Alexander Stadium di Birmingham per inseguire una medaglia nei 100 metri ai Campionati Europei di atletica 2026.

La primatista italiana, bronzo continentale in carica sulla distanza, spera di confermare come minimo il risultato di Roma 2024 ma prima dovrà superare lo scoglio della semifinale. Dosso, mai meglio di 11.07 nel 2026, è stata inserita nella seconda batteria e dovrà vedersela con alcune avversarie di alto profilo come la svizzera Géraldine Di Tizio-Frey (in vetta alle liste europee stagionali con 10.96), le padrone di casa britanniche Imani Lansiquot e Daryll Neita e la tedesca Rebekka Haase. Avanzano in finale le prime due di ogni heat oltre ai migliori due crono di ripescaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, le avversarie ed il numero di corsia di Zaynab Dosso nella semifinale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE ZAYNAB DOSSO EUROPEI 2026

Lunedì 10 agosto

Ore 21.18 100 metri, seconda semifinale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST SEMIFINALE ZAYNAB DOSSO EUROPEI 2026

Corsia 2: Daryll Neita (Gran Bretagna: primato personale 10.90, stagionale 11.18)

Corsia 3: Rani Rosius (Belgio: 11.10, 11.17)

Corsia 4: Imani Lansiquot (Gran Bretagna: 10.99, 11.02)

Corsia 5: Zaynab Dosso (Italia: 11.01, 11.07)

Corsia 6: Rebekka Haase (Germania: 11.04, 11.04)

Corsia 7: Géraldine Di Tizio-Frey (Svizzera: 10.96, 10.96)

Corsia 8: Maria Isabel Pérez (Spagna: 11.07, 11.15)

Corsia 9: Ciara Neville (Irlanda: 11.31, 11.31)

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO SEMIFINALE EUROPEI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.