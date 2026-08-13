Dariya Derkach: “La serata più bella della mia carriera. Ero tesissima, sapevo di potercela fare”

Dariya Derkach si regala a 33 anni la soddisfazione più grande della carriera al termine di una serata magica all’Alexander Stadium di Birmingham, laureandosi campionessa d’Europa nel salto triplo con il nuovo primato personale. L’azzurra si è aggiudicata il titolo continentale grazie ad una miglior misura di 14.60 (vento +1.9), battendo per 14 centimetri la sorprendente belga Saliyya Guisse.

“Sicuramente la serata più bella della mia carriera. Non sapevo se il vento fosse regolare sul 14.60…quindi ho fatto anche il personale! Sono contentissima, è stata una bella gara. Sicuramente oggi avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene, però ogni gara è diversa. Ho fatto un bel terzo salto, il nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose e non ci sono riuscita del tutto, ma non importa. Va benissimo così“, racconta l’italo-ucraina ai microfoni della Rai.

Sui tre interventi chirurgici effettuati la tendine d’Achille tra l’estate e l’autunno del 2025: “L’anno scorso è stato veramente complicato, difficile, però forse avevo ancora quella fiamma dentro che è rimasta accesa. Sono arrivata fino a qui, ho superato tutto per fortuna. È stato difficile, ma la voglia di farcela è stata più forte. L’ultimo salto a gara già vinta? Beh se hai un altro tentativo, perché sprecarlo? Poi c’è tempo per festeggiare. Sono felicissima!“.

Derkach era già stata capace di salire sul podio ad un Europeo, mettendosi al collo l’argento continentale indoor a Istanbul 2023, mentre a livello outdoor il suo miglior risultato è l’ottavo posto raccolto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.