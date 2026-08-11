Curling, Eve Muirhead a sorpresa: “Torno in doppio misto per le Olimpiadi 2030”. Un’avversaria in più per Constantini/Mosaner

Eve Muirhead è una delle giocatrici di curling più blasonate del XXI secolo. Ha guidato la Gran Bretagna femminile alla conquista della medaglia d’oro olimpica a Pechino 2022, fregiandosi inoltre – come scozzese – dell’oro iridato 2013 e di tre titoli europei (2011, 2017, 2021). Come se non bastasse, nel 2022, ha vinto l’oro ai Mondiali di doppio misto in coppia con Bobby Lammie. Subito dopo aveva annunciato il ritiro.

Ora, la trentaseienne di Blàr Athall ha fatto dietrofront. Nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo ritorno in attività, focalizzandosi sul doppio misto. L’obiettivo saranno i Giochi olimpici invernali delle Alpi Francesi 2030 e il suo partner sarà sempre quel Bobby Lammie con il quale ha conquistato l’oro mondiale.

“Le persone pensavano che la mia esperienza nel curling fosse finita dopo essere stata la portabandiera della Gran Bretagna a Pechino 2022 e soprattutto aver vinto l’oro olimpico pochi giorni dopo” – ha spiegato in un video su Instagram – “Eppure, fare il capo-delegazione a Milano Cortina 2026, mi ha ricordato il mondo a cui appartengo. Ecco perché torno in attività. Voglio andare alla ricerca di un ultimo sogno olimpico. Sono convinta che vi sia ancora un capitolo olimpico da scrivere nella mia storia”.

Per la verità, nei mesi scorsi è stata la British Curling – l’entità che coordina la federazione scozzese e quella inglese – a proporre a Muirhead di tornare in azione, focalizzandosi sul doppio misto. L’organizzazione ha garantito alla scozzese la possibilità di allenarsi in Inghilterra, dove vive ora, senza dover necessariamente farlo a Stirling, cuore del curling in Gran Bretagna. “Quando mi è stata data questa opportunità, ho cominciato a pensare seriamente al mio ritorno. Dopo una lunga riflessione, ho capito come il fuoco interiore si fosse riacceso. Spero che questa decisione dimostri come si possa avere successo anche dopo lunghe pause. Fisicamente sto bene, pratico Hyrox e CrossFit, anzi forse sono più in forma adesso di quando mi sono ritirata”!

Dunque Muirhead torna in azione e potrebbe essere un’avversaria in più per Stefania Constantini e Amos Mosaner, che recentemente hanno confermato il proseguimento della propria partnership, ponendo l’obiettivo sul 2030, quando potrebbero andare alla caccia della terza medaglia olimpica consecutiva dopo l’oro di Pechino e il bronzo di Milano Cortina.

A Pechino 2022, quando gli azzurri trionfarono nel doppio misto, la coppia britannica era composta da Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Viceversa, ai Mondiali di Ginevra tenutisi nel mese di aprile dello stesso anno in cui si imposero Muirhead/Lammie, l’Italia si era presentata con Constantini/Arman.