Cobolli o Musetti, chi perderà una posizione in classifica? Il destino dipende da Fritz-Jodar: c’è un best ranking in ballo

Lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Rafael Jodar si affronteranno nella finale del torneo ATP 500 di Washington. Il risultato del confronto in programma sul cemento della capitale degli USA avrà un’importante ripercussione sul ranking ATP e interesserà da vicino due italiani: uno conserverà la propria posizione nella graduatoria internazionale, mentre l’altro subirà uno sgradito sorpasso alla vigilia del Masters 1000 di Montreal.

Flavio Cobolli si trova virtualmente all’ottavo posto con 3.320 punti, mentre Lorenzo Musetti staziona in dodicesima piazza con 2.375 punti. I conti sono presto fatti: in caso di vittoria di Fritz (ora nono con 3.230), l’americano volerebbe a quota 3.400 e scavalcherebbe Cobolli, il quale diventerebbe numero 9 del mondo, mentre Musetti conserverebbe il suo status; in caso di successo di Jodar (ora 15mo con 2.243 punti), lo spagnolo si isserebbe a 2.314 e diventerebbe numero 12 del circuito, facendo scivolare Musetti in 13ma piazza.

In caso di affermazione di Jodar, Flavio Cobolli festeggerebbe anche il suo best ranking (non è mai stato meglio di nono). L’eventuale trionfo dell’iberico farebbe retrocedere di un gradino anche il ceco Jiri Lehecka (13mo con 2.370 punti) e il norvegese Casper Ruud (14mo con 2.335 punti).

RANKING ATP COBOLLI E MUSETTI DOPO WASHINGTON

Flavio Cobolli: ottavo con 3.320 punti se Fritz perde contro Jodar; nono con 3.320 punti se Fritz vince contro Jodar.

Lorenzo Musetti: 12mo con 2.375 punti se Jodar perde contro ritz; 13mo con 2.375 punti se Jodar vince contro Fritz.