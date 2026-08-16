Classica di Amburgo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan punta il successo

Edizione numero 29 per la ADAC Cyclassics, la Classica di Amburgo. Si sposta in Germania il World Tour per una corsa aperta a diversi scenari. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Partenza da Buxtehude ed arrivo ad Amburgo per 205,3 chilometri di gara. Prima parte di gara sulla carta semplice, in attesa di entrare nel circuito che sarà percorso tre volte. Il punto chiave saranno i cinque passaggi sul Waseberg, a Blankenese. Si tratta di una salita breve, appena 700 metri, ma con una pendenza massima che arriva al 16%. L’ultimo scollinamento ci sarà a 15 chilometri dall’arrivo.

FAVORITI

La Classica di Amburgo 2026 si presenta come una sfida particolarmente interessante tra velocisti e corridori capaci di reggere un finale più selettivo. Il nome di riferimento è Jonathan Milan, che nel 2024 chiuse secondo alle spalle di Olav Kooij e che, se riuscirà a superare senza eccessivi problemi le cinque ascese al Waseberg, sarà probabilmente l’uomo più veloce nel finale: l’Italia sogna con il suo tricolore. Tra i principali rivali c’è proprio Olav Kooij, già vincitore ad Amburgo nel 2024, mentre meritano grande attenzione Paul Magnier, terzo dodici mesi fa, e Arnaud De Lie, secondo nell’edizione 2025. In una corsa che potrebbe diventare molto dura, soprattutto nelle fasi conclusive, occhio anche a Biniam Girmay, Kaden Groves e Michael Matthews, tutti corridori in grado di giocarsi una volata ristretta. Da non sottovalutare infine Isaac Del Toro: il messicano, reduce dal terzo posto al Tour de France, rappresenta una delle principali alternative se la corsa dovesse esplodere sulle salite e trasformarsi in una gara d’attacco.

CALENDARIO CLASSICA DI AMBURGO 2026

Domenica 16 agosto-Buxtehude–Amburgo (205,3 km)

Orario di partenza: ore 12:00

Orario di arrivo: ore 16:30 circa

PROGRAMMA CLASSICA DI AMBURGO 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 e DAZN dalle 14:30; Discovery Plus e HBO Max dalle 13:45.

Diretta live testuale: OA Sport