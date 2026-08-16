Un’ultima giornata degli Europei di nuoto davvero stregata per l’Italia. Dopo i mancati ori di Benedetta Pilato e Thomas Ceccon per un solo centesimo, questa volta sono dieci quelli che separano l’Italia dal titolo continentale nella staffetta 4×100 misti femminile. Il quartetto composto da Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci accarezza l’oro, ma lo vede sfumare proprio nelle ultime bracciate dello stile libero.

Ancora una volta Curtis in apertura è semplicemente spaziale e si prende nuovamente il record italiano dei 100 dorso con il tempo di 58”43. Un inizio che lancia la staffetta italiana e che viene cavalcato nel primo cinquanta a rana anche da Benedetta Pilato, che poi viene leggermente recuperata dalla britannica Evans nella seconda vasca.

Si arriva così nella frazione a farfalla dove un’ottima Anita Gastaldi riesce a tenere l’assalto di Macinnes. Si entra così nell’ultima frazione dello stile libero ed è una battaglia clamorosa. In acqua Emma Virginia Menicucci e Freya Colbert, con l’azzurra che ha un ottimo primo cinquanta, ma nel secondo subisce il recupero della britannica. Vince la Gran Bretagna con 3’53”50 (record dei Campionati), davanti alle azzurre, che stampano comunque il nuovo record italiano (3’53”60).

Medaglia di bronzo per le Atlete Neutrali B, comunque in lotta per provare a vincere il titolo europeo e che chiudono con 3’53”79. Quarta posizione per la Germania (3’56”21) davanti alla Francia (3’56”63), all’Irlanda (3’57”26), ai Paesi Bassi (3’59”33) ed alla Spagna (4’00”25).