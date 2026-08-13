Carlos D’Ambrosio crede al sogno medaglia nei 200: “Posso giocarmela, domani sarà divertente”

Dopo il brivido nelle batterie di questa mattina, Carlos D’Ambrosio ha totalmente cambiato faccia nelle semifinali dei 200 sl agli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella vasca di Parigi, l’italo-cubano ha infatti poco fa strappato l’accesso alla finale continentale con una prestazione decisamente convincente e domani proverà l’assalto alle medaglie.

Il classe 2007, dopo aver rischiato l’eliminazione nelle batterie, ha alzato decisamente il suo livello nella prima semifinale (la più competitiva), chiudendo al quarto posto con il crono di 1’45″38, il quarto complessivo. Il giovane azzurro ha condotto la sua gara con attenzione, stringendo i denti fino al tocco, e nella finale di domani potrà dire la sua per una ipotetica medaglia. Il grande favorito resta il campione olimpico David Popovici, oggi con il primo tempo complessivo in 1’44″56.

Questo il breve commento di D’Ambrosio ai microfoni di Rai Sport: “Sono entrato bene in acqua, volevo passare un po’ più forte ma volevo anche fare forte il 100 finale. Sono quarto quindi c’è da giocarsela, domani pomeriggio sarà divertente”.