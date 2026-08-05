Carlos Alcaraz potrebbe giocare a Winston-Salem prima degli US Open? Indiscrezione dalla Spagna

Sono numerose le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sul possibile rientro in campo di Carlos Alcaraz. Il talento spagnolo, fermo ormai da circa quattro mesi a causa di un serio infortunio al polso, continua a essere al centro dell’attenzione in vista della fase finale della stagione.

Il murciano non disputa una partita ufficiale dallo scorso aprile, un’assenza che lo ha costretto a saltare due appuntamenti fondamentali del calendario come il Roland Garros e Wimbledon. Nella giornata di ieri è inoltre arrivata la conferma del suo forfait al torneo di Cincinnati, decisione che ha alimentato ulteriori interrogativi sulle sue reali condizioni fisiche.

Il grande punto interrogativo riguarda ora la sua partecipazione agli US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre 2026. In questo scenario si inseriscono alcune voci provenienti dalla Spagna: secondo quanto riportato dalla testata iberica La Verdad, Alcaraz avrebbe richiesto una wild card per il torneo ATP 250 di Winston-Salem, previsto dal 22 al 29 agosto. L’eventuale partecipazione all’appuntamento nordamericano avrebbe avuto un obiettivo preciso: ritrovare il ritmo partita e accumulare minuti sul campo in vista dello Slam di New York.

L’indiscrezione, tuttavia, è stata successivamente ridimensionata da altri media spagnoli. Stando a fonti vicine allo staff del giocatore, il ritiro da Cincinnati non sarebbe legato a una nuova lesione né a una ricaduta al polso. La situazione sarebbe invece legata esclusivamente alla necessità di completare il percorso di recupero: Alcaraz, infatti, sarebbe attualmente intorno al 55% della condizione ideale e il piano prevederebbe un ritorno alle competizioni soltanto quando la forma fisica avrà raggiunto una soglia compresa tra l’85 e il 90%.

La domanda resta quindi inevitabile: il fuoriclasse spagnolo riuscirà a completare la rincorsa in tempo per presentarsi competitivo agli US Open? Il calendario corre veloce e il margine per preparare il rientro si riduce giorno dopo giorno.