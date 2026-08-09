Canottaggio, Alizee Ribolzi conquista l’oro nel singolo femminile ai Mondiali U19. Argento per il doppio misto

L’Italia chiude i Mondiali Under 19 2026 di canottaggio con due ori ed un argento: a Plovdiv, in Bulgaria, dopo il titolo conquistato ieri nel due senza femminile da Carolina Cassani e Letizia Martorana, oggi sale sul gradino più alto del podio nel singolo femminile Alizee Ribolzi, mentre arriva la piazza d’onore per il doppio misto di Roberta Romani ed Elia Bressan. L’Italia è terza nel medagliere alle spalle di Germania e Romania.

Nel singolo femminile Alizee Ribolzi, atleta della Canottieri Corgeno, campionessa europea di categoria, domina la finale con il crono di 7’34″16, con un margine di 6″5 sull’elvetica Leunig, alla medaglia d’argento, e di 8″3 sull’ellenica Mouratidou, di bronzo.

Nel doppio misto Roberta Romani (Fiamme Gialle) ed Elia Bressan (SC San Giorgio) vengono battuti soltanto dalla Germania di Benz e Woelk, che precede gli azzurri di 1″33, e si mettono al collo la medaglia d’argento, riuscendo ad avere la meglio sull’Ungheria, terza, bruciata per 0″12 dall’Italia al traguardo.

L’otto femminile di Aurora Gerosa, Eva Gagetti, Isabella Mihalescu, Neve Aroldi, Camilla Trombetta, Bianca Bancora, Annet De Vincenzi e Vittoria Piller, con Lorenzo Tronconi al timone, e l’otto misto di Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Carolina Cassani, Letizia Martorana, Eduardo Moschella Primicerio, Jacopo Tesei, Anna Cincinelli ed Aurora Toffanello, con Roy Rabah al timone, restano ai piedi del podio e chiudono al quarto posto.

L’otto maschile di Mattia Carboncini, Alessandro Leonardi, Umberto Thomas, Carlo Cavallaro, Giovanni Di Dio Buonocore, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin e Cristian Bausano, con Roy Rabah al timone, si classifica sesto, infine nella Finale B del singolo maschile Andrea Gugole chiude al nono posto assoluto.