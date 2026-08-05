Calcio
Calcio, Gianfranco Zola sarà coordinatore dei progetti delle attività giovanili dell’Italia
Sarà Gianfranco Zola ad affiancare il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi nel ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili: sta prendendo una forma sempre più definita la squadra voluta dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri.
Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha affermato al sito federale: “Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano“.
Gianfranco Zola ha accettato con entusiasmo il ruolo affidatogli: “Ringrazio il presidente Malagò per aver pensato a me in questo ruolo, a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani“.