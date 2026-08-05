Calcio, Gianfranco Zola sarà coordinatore dei progetti delle attività giovanili dell’Italia

Sarà Gianfranco Zola ad affiancare il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi nel ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili: sta prendendo una forma sempre più definita la squadra voluta dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri.

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha affermato al sito federale: “Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. Lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano“.

Gianfranco Zola ha accettato con entusiasmo il ruolo affidatogli: “Ringrazio il presidente Malagò per aver pensato a me in questo ruolo, a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani“.