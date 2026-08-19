Biathlon, la riammissione della Russia non sarà neppure ridiscussa. Mosca si deve affidare al TAS per tornare

L’IBU, ossia l’organo di governo internazionale del biathlon, non prenderà neppure in considerazione l’ipotesi di riammettere i biathleti russi. La notizia arriva da Sergei Averyanov – addetto stampa della RBU, la federazione russa di biathlon – tramite un comunicato pubblicato nella giornata di martedì18 agosto, subito ripreso da tutte le principali agenzie di informazione di Mosca.

“L’Ibu continuerà a ignorare le raccomandazioni del Cio riguardo la riammissione dei russi. La materia non sarà neppure dibattuta durante il congresso che si terrà a Berchtesgaden nel mese di settembre. Noi, come federazione russa, abbiamo chiesto al comitato esecutivo dell’Ibu di inserire il tema nella scaletta delle questioni da affrontare

Tuttavia l’unica risposta è stata che la posizione dell’Ibu non è cambiata rispetto a quella che ha portato all’esclusione degli atleti russi nel 2022. A questo punto, non possiamo fare altro che aspettare la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. La RBU è in causa con l’IBU dal dicembre 2025, poiché ritiene discriminatoria questa posizione della federazione internazionale, che impedisce ai russi di gareggiare anche come neutrali, perché basata esclusivamente sulla nazionalità e dunque contraria ai valori del Cio”.

Insomma, la International Biathlon Union si conferma estremamente intransigente nei confronti della Russia, mantenendo invariata la propria posizione, a differenza di altre federazioni internazionali che hanno riabilitato, pienamente o parzialmente, chi ha il passaporto dove sono raffigurati l’Aquila bicipite, San Giorgio e il Drago.

Restando negli sport invernali, la FIS – la Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard – fa ostruzionismo occulto, procrastinando la discussione del tema, senza tuttavia chiudere a priori la porta. L’ISU – International Skating Union – ha invece completamente riabilitato i russi, ma in questo caso si parla di ghiaccio e non di neve.