Benedetta Pilato: “Nuotavo mezzo secondo in meno ormai tanto tempo fa, ma sono sulla strada giusta”

Dopo il 29″86 delle batterie, Benedetta Pilato chiude in 29″84 in semifinale, fa segnare ancora una volta il miglior crono nei 50 metri rana femminili agli Europei senior 2026 di nuoto, e stacca il pass per l’ultimo atto. Le parole dell’azzurra a Rai 2 HD sottolineano la bontà della prestazione.

L’azzurra sottolinea il miglioramento dal mattino e lancia la sfida per l’ultimo atto, dove le avversarie non mancheranno: “Sono contenta, ho migliorato da stamattina due centesimi, va bene. Sono molto contenta innanzitutto di essere in finale, sarà una bella guerra, ma ci proviamo“.

Nonostante il miglior crono assoluto delle semifinali, l’azzurra non è soddisfatta del proprio tempo: “”Non sono tempi al mio livello, nel senso che comunque avevo nuotato mezzo secondo in meno ormai un po’ di tempo fa, però mi sembra la strada giusta“.