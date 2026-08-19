Baseball: Bologna accorcia su San Marino, Parma domina contro Macerata nelle semifinali di Serie A

Continuano le serie di semifinale scudetto nel baseball. E sia l’una che l’altra sono sul 2-1. Da un lato è l’Unipol Bologna ad accorciare, vincendo per 3-2 in casa nei confronti di San Marino, mentre dall’altra il Parma Clima spariglia la serie con un sonoro 12-9 su Macerata.

Gara-3 del Falchi è davvero incerta, anzi incertissima. San Marino colpisce con un immediato fuoricampo di Rifaela, pareggia Bologna con la base su ball concessa ad Agretti a basi piene.

Nel quinto inning Guevara Ducato rimanda avanti San Marino spedendo Marlin a casa, ma arriva il secondo pareggio di Celli con volata di sacrificio nel settimo. E, nell’ottavo, diventa decisivo il solo homer di Liberatore, seguito da un Bassani implacabile sul monte.

Nell’altra serie il vantaggio di Parma è chiaramente determinato da un evolversi dominante fin dall’inizio. Anzi, fin dai quattro punti del secondo inning, due dei quali arrivano dal fuoricampo di Angioi. Concepcion e Fabrizio accorciano sul 5-3, ma per Macerata non è aria: Cornelli è in gran forma e spinge sul 9-3 i ducali. Di fatto il match termina qui, anche se si trascina fino al 12-9 finale più che altro per il disperato tentativo maceratese nell’inning finale, con cinque punti che però non completano il recupero.