Azzurre ancora troppo acerbe e fuori dalla finale dei 200 sl. Seemanova miglior tempo

Non ci saranno azzurre nella finale dei 200 stile libero femminile agli Europei di Parigi. Niente da fare per Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo, che non sono davvero mai riuscite ad entrare in corsa per le posizioni di vertice, terminando rispettivamente con l’undicesimo ed il quindicesimo tempo complessivo.

Nella prima semifinale era in gara Bianca Nannucci, che ha terminato in quinta posizione con il tempo di 1’58”04 al termine di una gara in rimonta, forse anche condizionata dai passaggi molto veloci dell’ungherese Nikolett Padar di fianco a lei in corsia. La magiara è rimasta avanti fino ai 150 metri, quando poi ha cominciato la sua progressione l’olandese Marrit Steenbergen, che ha chiuso con il crono di 1’56”35 davanti alla lituana Ieva Jurkunaite (1’56”90), proprio a Nikolett Padar (1’57”24) e poi anche alla spagnola Ainhoa Campabadal Amezcua (1’57”88).

Mai davvero in gara Anna Chiaro Mascolo nella seconda semifinale, con la toscana che non ha mai cambiato ritmo, restando sempre in ottava ed ultima posizione. Una gara che ha visto una continua progressione nella corsia centrale da parte della ceca Barbora Seemanova, che ha chiuso con il miglior crono di giornata (1’55”77) davanti alla britannica Freya Colbert (1’56”28), alla tedesca Linda Roth (1’56”46) e alla belga Sarah Dumont (1’56”52).

In finale ci vanno dunque Seemanova, Colbert, Steenbergen, Roth, Dumont, Jurkunaite e Padar. Per l’ottavo ed ultimo posto, invece, ci sarà lo spareggio tra la portoghese Francisca Soares Martins e la britannica Leah Schlosshan, con entrambe che hanno chiuso con il crono di 1’57”56.