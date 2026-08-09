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Atletica oggi in tv, Mondiali U20 2026: orari domenica 9 agosto, programma, streaming, italiani in gara
Aumenta l’attesa per la quinta e ultima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2026, in programma nel mitico impianto Hayward Field di Eugene (in Oregon). Nel day-5 verranno assegnati ben quindici titoli iridati juniores e l’Italia sarà protagonista in quattro di queste finali, con il sogno di incrementare ulteriormente il bottino (3 ori e 2 bronzi) raccolto nei primi quattro giorni.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA U20 DALLE 21.00
Francesco D’Angelo si presenta alla finale del disco con la seconda misura d’ingresso dopo aver ottenuto il personale in qualificazione e potrebbe inserirsi nel pacchetto di mischia in lotta per una medaglia, mentre Alessandro Casoni ed Elisa Valenti saranno degli estremi outsider nei 1500 metri e nel salto triplo. Compito difficile anche per la 4×400 femminile, chiamata ad un nuovo progresso dopo il record italiano U20 della batteria per giocarsi un posto sul podio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, con la differita tv su RaiSportHD (ed in streaming su Rai Play) nella mattinata di lunedì dalle 7.30. Prevista la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI
Domenica 9 agosto
21.00 Lancio del disco (maschile), finale
21.15 Salto con l’asta (maschile), finale
21.20 Lancio del martello (femminile), finale
21.30 Salto in alto (femminile), finale
22.05 Staffetta 4×100 metri (femminile), finale
22.14 Salto triplo (femminile), finale
22.19 Staffetta 4×100 metri (maschile), finale
22.30 400 ostacoli (femminile), finale
22.40 400 ostacoli (maschile), finale
22.46 Tiro del giavellotto (femminile), finale
22.52 1500 metri (femminile), finale
23.05 3000 siepi (maschile), finale
23.25 1500 metri (maschile), finale
23.42 Staffetta 4×400 metri (femminile), finale
23.55 Staffetta 4×400 metri (maschile), finale
PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurovision Sport.
Differita tv e streaming: RaiSportHD e Rai Play dalle 7.30 di lunedì 10 agosto.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA
Lancio del disco (maschile), finale: Francesco D’Angelo.
Salto triplo (femminile), finale: Elisa Valenti.
1500 metri (maschile), finale: Alessandro Casoni.
Staffetta 4×400 metri (femminile), finale: quartetto da definire.