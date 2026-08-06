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Atletica oggi in tv, Mondiali U20 2026: orari 6 agosto, programma, streaming, italiani in gara
Quest’oggi si terrà la seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2026, in programma nel mitico impianto Hayward Field di Eugene (in Oregon). La rassegna iridata juniores entra nel vivo con un day-2 che metterà in palio cinque titoli: eptathlon, salto in lungo femminile e getto del peso femminile (con Anita Nalesso potenziale protagonista), ma soprattutto i 100 metri uomini e donne.
L’Italia potrà contare su Kelly Doualla nella finale dei 100 metri, mentre per il resto i riflettori saranno puntati sul debutto di altri big della spedizione tricolore come Diego Mancini nei 400 ostacoli, Francesco Crotti (carta da medaglia) nel salto triplo, Leonardo Scalon nel salto con l’asta e Alessandro Casoni nei 1500 metri oltre ad Anita Nalesso che proverà a ben figurare nel peso.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, con la differita tv su RaiSportHD (ed in streaming su Rai Play) nella mattinata di venerdì dalle 7.30.
CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI
Giovedì 6 agosto
19.00 Getto del peso (femminile), qualificazione
19.05 3000 siepi (maschile), batterie
19.35 Eptathlon, salto in lungo
19.41 400 ostacoli (femminile), batterie
20.05 Salto in alto (maschile), qualificazione
20.27 400 ostacoli (maschile), batterie
21.00 Salto triplo (maschile), qualificazione
21.27 Staffetta 4×100 metri (mista), batterie
21.53 400 metri (femminile), batterie
22.13 Eptathlon, tiro del giavellotto
22.45 400 metri (maschile), batterie
Venerdì 7 agosto
3.00 Lancio del disco (femminile), finale
3.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazione
3.10 Eptathlon, 800 metri
3.32 1500 metri (maschile), batterie
4.05 1500 metri (femminile), batterie
4.13 Salto in lungo (femminile), finale
4.40 Getto del peso (femminile), finale
4.44 400 metri (maschile), semifinali
5.08 400 metri (femminile), semifinali
5.35 100 metri (femminile), finale
5.50 100 metri (maschile), finale
PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurovision Sport.
Differita tv e streaming: RaiSportHD e Rai Play dalle 7.30 di venerdì 7 agosto.
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA
Getto del peso (femminile), qualificazione: Elettra Bernardis e Anita Nalesso.
Eptathlon: Rita Manfredini.
400 ostacoli (femminile), batterie: Sofia Copiello e Benedetta Falleti.
Salto in alto (maschile), qualificazione: Alberto Marzola e Iacopo Storai.
400 ostacoli (maschile), batterie: Tommaso Ardizzone e Diego Mancini.
Salto triplo (maschile), qualificazione: Francesco Crotti e Marco Magnani.
Staffetta 4×100 metri (mista), batterie: quartetto da definire.
400 metri (femminile), batterie: Matilde Abelli e Laura Frattaroli.
400 metri (maschile), batterie: Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini.
Salto con l’asta (maschile), qualificazione: Leonardo Scalon.
1500 metri (maschile), batterie: Alessandro Casoni e Luca Cavazzutti.
1500 metri (femminile), batterie: Giulia Colarieti e Margherita Vedovato.
Getto del peso (femminile), finale: ev. Elettra Bernardis e Anita Nalesso.
400 metri (maschile), semifinali: ev. Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini.
400 metri (femminile), semifinali: ev. Matilde Abelli e Laura Frattaroli.
100 metri (femminile), finale: Kelly Doualla.