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Atletica oggi in tv, Mondiali U20 2026: orari 6 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Pubblicato

6 minuti fa

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Francesco Crotti
Crotti / Grana FIDAL

Quest’oggi si terrà la seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2026, in programma nel mitico impianto Hayward Field di Eugene (in Oregon). La rassegna iridata juniores entra nel vivo con un day-2 che metterà in palio cinque titoli: eptathlon, salto in lungo femminile e getto del peso femminile (con Anita Nalesso potenziale protagonista), ma soprattutto i 100 metri uomini e donne.

L’Italia potrà contare su Kelly Doualla nella finale dei 100 metri, mentre per il resto i riflettori saranno puntati sul debutto di altri big della spedizione tricolore come Diego Mancini nei 400 ostacoli, Francesco Crotti (carta da medaglia) nel salto triplo, Leonardo Scalon nel salto con l’asta e Alessandro Casoni nei 1500 metri oltre ad Anita Nalesso che proverà a ben figurare nel peso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, con la differita tv su RaiSportHD (ed in streaming su Rai Play) nella mattinata di venerdì dalle 7.30.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Giovedì 6 agosto

19.00 Getto del peso (femminile), qualificazione

19.05 3000 siepi (maschile), batterie

19.35 Eptathlon, salto in lungo

19.41 400 ostacoli (femminile), batterie

20.05 Salto in alto (maschile), qualificazione

20.27 400 ostacoli (maschile), batterie

21.00 Salto triplo (maschile), qualificazione

21.27 Staffetta 4×100 metri (mista), batterie

21.53 400 metri (femminile), batterie

22.13 Eptathlon, tiro del giavellotto

22.45 400 metri (maschile), batterie

Venerdì 7 agosto

3.00 Lancio del disco (femminile), finale

3.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazione

3.10 Eptathlon, 800 metri

3.32 1500 metri (maschile), batterie

4.05 1500 metri (femminile), batterie

4.13 Salto in lungo (femminile), finale

4.40 Getto del peso (femminile), finale

4.44 400 metri (maschile), semifinali

5.08 400 metri (femminile), semifinali

5.35 100 metri (femminile), finale

5.50 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Differita tv e streaming: RaiSportHD e Rai Play dalle 7.30 di venerdì 7 agosto.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Getto del peso (femminile), qualificazione: Elettra Bernardis e Anita Nalesso.

Eptathlon: Rita Manfredini.

400 ostacoli (femminile), batterie: Sofia Copiello e Benedetta Falleti.

Salto in alto (maschile), qualificazione: Alberto Marzola e Iacopo Storai.

400 ostacoli (maschile), batterie: Tommaso Ardizzone e Diego Mancini.

Salto triplo (maschile), qualificazione: Francesco Crotti e Marco Magnani.

Staffetta 4×100 metri (mista), batterie: quartetto da definire.

400 metri (femminile), batterie: Matilde Abelli e Laura Frattaroli.

400 metri (maschile), batterie: Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini.

Salto con l’asta (maschile), qualificazione: Leonardo Scalon.

1500 metri (maschile), batterie: Alessandro Casoni e Luca Cavazzutti.

1500 metri (femminile), batterie: Giulia Colarieti e Margherita Vedovato.

Getto del peso (femminile), finale: ev. Elettra Bernardis e Anita Nalesso.

400 metri (maschile), semifinali: ev. Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini.

400 metri (femminile), semifinali: ev. Matilde Abelli e Laura Frattaroli.

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100 metri (femminile), finale: Kelly Doualla.

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