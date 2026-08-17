Atletica, l’Italia vince la classifica a punti agli Europei! Doppia apoteosi con il medagliere, 45 finalisti da record

L’Italia ha conquistato ben 22 medaglie agli Europei 2026 di atletica leggera, andati in scena la scorsa settimana all’Alexander Stadium di Birmingham: 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Si tratta di un bottino sontuoso per il Bel Paese, che ha vinto il medagliere per la seconda volta nella storia: due anni fa si primeggiò nell’edizione casalinga di Roma 2024, con alcune assenze vista la vicinanza con le Olimpiadi; questa volta ci si è imposti in trasferta e nell’evento più importante dell’intera annata agonistica.

L’Italia ha confermato di essere un punto di riferimento nel panorama internazionale, è la migliore Nazione del Vecchio Continente (come dimostrano anche i due sigilli nella ex Coppa Europa) e si è tolta la soddisfazione di battere la Gran Bretagna a casa loro, tra l’altro operando il sorpasso risolutivo all’ultima gara, la 4×400 maschile amatissima a quelle latitudini e in cui gli azzurri hanno avuto la meglio per tre centesimi proprio contro i britannici.

La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma anche dal numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni. Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondo 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo. Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una rassegna.

L’Italia l’ha letteralmente dominata con 226 punti (appena sei in meno rispetto a Roma): oltre alle medaglie vanno conteggiati i quarti posti (2), le quinte piazze (6), le seste posizioni (7), i settimi (6) e gli ottavi (2), ovvero ben 45 finalisti, proprio come due anni fa nella Capitale (record eguagliato)! Il Bel Paese si è imposto nella placing table degli Europei per la seconda volta nella storia, precedendo grandi potenze come la Gran Bretagna (211,5 punti), la Germania (196) e la Francia (160).

CLASSIFICA A PUNTI EUROPEI ATLETICA 2026

1. Italia 226

2. Gran Bretagna 211,5

3. Germania 196

4. Francia 160

5. Paesi Bassi 131

6. Spagna 112

7. Polonia 100

8. Svizzera 87,5

9. Svezia 70

10. Belgio 64

11. Norvegia 62,5

12. Ungheria 52

13. Irlanda 51

14. Portogallo 47,5

15. Ucraina 44

16. Grecia 34

17. Finlandia 25

18. Israele 24

19. Turchia 21

20. Croazia 18

21. Cechia 17

22. Lituania 15

23. Slovenia 12

24. Bulgaria 12

25. Serbia 12

26. Lussemburgo 10

27. Lettonia 10

28. Slovacchia 8

29. Austria 7

30. Estonia 7

31. Montenegro 6

32. Romania 6

33. Islanda 2

34. Cipro 2