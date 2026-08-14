Nuoto
Anita Gastaldi avanza con una buona impressione nei 200 misti. Dentro anche Chiara Della Corte
Prosegue la mattinata della quinta giornata nella vasca di Parigi, sede degli Europei di nuoto in corsia 2026. Si sono concluse poco fa le tre batterie dei 200 misti donne con Anita Gastaldi e Chiara Della Corte abili a qualificarsi per le semifinali del pomeriggio. Eliminata invece la terza azzurra al via Anna Pirovano.
Le batterie della gara con i quattro stili si sono aperte con l’ottima prestazione di Anita Gastaldi, capace di chiudere la sua prova in testa. Crono di 2’12″57 per l’azzurra, il quinto complessivo che la proietta brillantemente nel penultimo atto. Positiva anche la prova di Chiara Della Corte, impegnata nella seconda batteria. L’italiana ha stampato il crono di 2’13″85, l’undicesimo dell’overall sufficiente per avanzare.
Sfuma invece la semifinale per Anna Pirovano, mai pienamente in lotta per le posizioni che contano nella sua batteria. La lombarda ha chiuso con il tempo di 2’15″97, il diciottesimo complessivo. La migliore prestazioni delle batterie è stata quella della israeliana Anastasia Gorbenko in 2’11″87.