Alzetta e Pirovano lontane dal podio nei 400 misti. Walshe regala il primo oro all’Irlanda

Ellen Walshe regala la prima medaglia d’oro all’Irlanda agli Europei acquatici di Parigi. Con una splendida rimonta nella frazione a stile libero, Walshe si va a prendere il titolo continentale con il tempo di 4’34”42, precedendo la britannica Amalie Smith (4’35”12) e la polacca Justina Anna Kozan (4’36”47). Sesto posto di Giada Alzetta (4’39”83), autrice comunque di una buona gara, mentre è ottava Anna Pirovano (4’48”25).

Dopo una partenza lanciata nel delfino dell’israeliana Gorbenko e della spagnola Ruiz, cominciano a prendersi la testa della gara Smith e Walshe anche se a toccare per prima ai 200 metri è l’ungherese Vivien Jackl. Con la rana comincia la progressione della britannica, che sembra poter costruire un solco decisivo.

Walshe, però, recupera tantissimo con la virata ai 300 e poi successivamente anche ai 350, attuando il definitivo sorpasso con lo stile libero. L’irlandese si lascia alle spalle Smith, mentre il bronzo se lo mette al collo Justina Anna Kozan, che vince il duello con Vivien Jackl (4’37”30).

Quinto posto per la spagnola Alba Vazquez Ruiz (4’38”21) davanti ad una positiva Giada Alzetta, che per 300 metri è rimasta comunque vicino alla zona podio. La friulana ha perso un po’ di contatto nello stile libero, chiudendo con il crono di 4’39”83. Ultimo posto, invece, per Anna Pirovano, che non è mai davvero riuscita ad entrare in gara.