AIG Women’s Open 2026, la 23enne Kuwaki vince ai playoff il primo titolo major

Si è concluso ai playoff l’AIG Women’s Open, major femminile ospitato nel Regno Unito, più precisamente al Royal Lythan & St Annes Golf Club nel Lancashire, Inghilterra. Le due sfidanti, che hanno chiuso le 72 buche regolamentari in -5 colpi su totale, sono la tedesca Henseleit e la nipponica Kuwaki. Ad avere la meglio, tuttavia, e a trionfare sui fairway inglesi è stata la giapponese, autrice di due par consecutivi nelle due buche di spareggio disputate (la teutonica, invece, ha chiuso con par e bogey).

Kuwaki, passata professionista nel 2021 classe ‘03 ha vinto, nel 2024 il Japan LPGA Tour Championship e questo rappresenta il primo titolo major per la nativa di Okayama. In 3ª piazza, si è classificata la statunitense Yalimi Noh dopo aver perso la leadership e aver chiuso con un +3 nell’ultima giornata che l’ha rifilata appunti dietro le due rivali. In crescendo, invece, durante i 4 giorni, la prestazione di Nelly Korda. L’americana, che sta vivendo un’annata d’oro con ben 4 titoli e 3 secondi posti, ha piazzato un -3 odierno che le è valso la T4 a -2 sul totale insieme alla thailandese Jeeno Thitikul, prima dopo il primo round.

Chiudono la top 10 del major britannico 6 golfiste appaiate in T6 a -1: Wei-Ling Hsu; Shannon Tan; Rio Takeda; Charley Hull; Lottie Woad e Haeran Ryu. Ottimo il piazzamento dell’amateur spagnola Martin Sampedro (T29 a +4) mentre l’altra amateur rimasta in gara nel week end, la coreana Yunseo Yang, ha chiuso in T53 a +9 (oggi in +4).

Rimasta fuori dal taglio, Anna Zanusso, unica italiana in gara nel più importante torneo europeo del panorama femminile, ha chiuso con due giornate in 74-75 per un totale di +7, score che non le ha permesso di giocarsi un posto tra le migliori.