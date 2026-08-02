Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Golf

AIG Women’s Open 2026, la 23enne Kuwaki vince ai playoff il primo titolo major

Pubblicato

8 minuti fa

il

Per approfondire:
Shiho Kuwaki
Shiho Kuwaki / IPA Agency

Si è concluso ai playoff l’AIG Women’s Open, major femminile ospitato nel Regno Unito, più precisamente al Royal Lythan & St Annes Golf Club nel Lancashire, Inghilterra. Le due sfidanti, che hanno chiuso le 72 buche regolamentari in -5 colpi su totale, sono la tedesca Henseleit e la nipponica Kuwaki. Ad avere la meglio, tuttavia, e a trionfare sui fairway inglesi è stata la giapponese, autrice di due par consecutivi nelle due buche di spareggio disputate (la teutonica, invece, ha chiuso con par e bogey).

Kuwaki, passata professionista nel 2021 classe ‘03 ha vinto, nel 2024 il Japan LPGA Tour Championship  e questo rappresenta il primo titolo major per la nativa di Okayama. In 3ª piazza, si è classificata la statunitense Yalimi Noh dopo aver perso la leadership e aver chiuso con un +3 nell’ultima giornata che l’ha rifilata appunti dietro le due rivali. In crescendo, invece, durante i 4 giorni, la prestazione di Nelly Korda. L’americana, che sta vivendo un’annata d’oro con ben 4 titoli e 3 secondi posti, ha piazzato un -3 odierno che le è valso la T4 a -2 sul totale insieme alla thailandese Jeeno Thitikul, prima dopo il primo round.

Chiudono la top 10 del major britannico 6 golfiste appaiate in T6 a -1: Wei-Ling Hsu; Shannon Tan; Rio Takeda; Charley Hull; Lottie Woad e Haeran Ryu. Ottimo il piazzamento dell’amateur spagnola Martin Sampedro (T29 a +4) mentre l’altra amateur rimasta in gara nel week end, la coreana Yunseo Yang, ha chiuso in T53 a +9 (oggi in +4).

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Rimasta fuori dal taglio, Anna Zanusso, unica italiana in gara nel più importante torneo europeo del panorama femminile, ha chiuso con due giornate in 74-75 per un totale di +7, score che non le ha permesso di giocarsi un posto tra le migliori.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità