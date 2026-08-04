A Maccarese è festa per Marta/Mencaroni e Peretti/Fiocco: cala il sipario sulla quinta tappa dell’AIBVC Pro Summer Tour

Tre giorni di gare combattute, temperature torride e tanto spettacolo hanno caratterizzato la quinta tappa dell’AIBVC Pro Summer Tour 2026, andata in scena sulla sabbia dello stabilimento Acqua e Sale di Maccarese. L’appuntamento laziale, ormai una presenza fissa nel calendario del circuito nazionale organizzato dall’AIBVC – Associazione Italiana Beach Volley Club, in collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e con il supporto di Decathlon, ha confermato il proprio prestigio, offrendo un weekend di beach volley di alto livello senza rinunciare all’attenzione per l’ambiente grazie al consolidato format plastic free curato dalla RBT School.

Le condizioni climatiche hanno reso il torneo ancora più impegnativo. Il caldo intenso ha accompagnato tutte le giornate di gara, mettendo alla prova la resistenza degli atleti, che hanno comunque mantenuto un livello tecnico elevato e dato vita a incontri equilibrati e spettacolari fino alle finali.

Nel tabellone maschile la copertina è tutta per Alessandro Marta e Kevin Mencaroni, autentici protagonisti della manifestazione. Inseriti in tabellone con la ventiquattresima posizione dell’entry list, hanno saputo ribaltare i pronostici eliminando una dopo l’altra coppie più accreditate fino ad arrivare alla conquista del titolo. In finale hanno avuto la meglio su Francesco Scipione e Nicolò Ludovici, protagonisti a loro volta di un eccellente torneo. A impreziosire il loro cammino è arrivato anche il riconoscimento individuale di Most Valuable Player assegnato a Francesco Scipione, premiato per il rendimento mostrato nell’arco dell’intera manifestazione. Sul terzo gradino del podio hanno concluso Aaron Confortini e Luca Saravini, ancora una volta protagonisti di un torneo di alto profilo e capaci di confermarsi tra le coppie più competitive del circuito.

Anche il torneo femminile ha regalato risultati interessanti. A imporsi sono state Francesca Peretti e Marianna Fiocco, teste di serie numero cinque, autrici di un percorso praticamente impeccabile culminato con il successo nell’atto conclusivo contro Giulia Antonini e Maurizia Filippo, vera sorpresa della tappa dopo essere partite dalla dodicesima posizione dell’entry list. La finale ha certificato la crescita della giovane coppia, mentre il terzo posto è andato a Federica Simoncelli e Laura Toccacieli, che hanno confermato le aspettative della vigilia chiudendo il torneo sul podio. Il premio di MVP del torneo femminile è stato assegnato a Marianna Fiocco, protagonista assoluta del successo della sua squadra.

L’organizzazione dell’evento ha raccolto ancora una volta apprezzamenti grazie al lavoro svolto dalla RBT School, dallo staff dell’AIBVC, dai collaboratori, dai delegati e dallo stabilimento Acqua e Sale, che hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione nonostante le difficili condizioni climatiche. Fondamentale anche il contributo degli atleti, che hanno saputo offrire un fine settimana di beach volley di qualità, confermando la crescita del circuito.

Archiviata la tappa di Maccarese, il Pro Summer Tour 2026 osserverà ora una breve pausa prima di riprendere il proprio cammino con il sesto appuntamento stagionale, in programma dal 28 al 30 agosto a Marina di Massa, dove il circuito tornerà ad assegnare punti importanti in vista del finale di stagione.