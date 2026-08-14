A che ora Sara Curtis oggi in tv, Europei nuoto 2026: programma 50 sl, n. di corsia, avversarie

Oggi, venerdì 14 agosto, Sara Curtis sarà nuovamente protagonista negli Europei 2026 di nuoto a Parigi. La campionessa piemontese sarà impegnata, infatti, nelle batterie dei 50 stile libero femminili, parte del programma del quinto giorno di gare nella piscina transalpina.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Curtis arriva alla prova iridata dei 50 stile libero al termine di un cammino straordinario. Nei primi quattro giorni della rassegna, la diciannovenne azzurra ha sostenuto un programma fitto e ricco di risultati di assoluto rilievo, mettendosi in evidenza su più distanze.

Nei 100 stile libero ha conquistato uno storico bronzo individuale in 52″72, prima di trascinare l’Italia alla splendida medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero, impreziosita dal nuovo record italiano. Ma è stato soprattutto nei 50 dorso che la giovane velocista ha monopolizzato la scena internazionale: dopo aver stabilito il record del mondo in semifinale, con il tempo di 26″63, Curtis lo ha ulteriormente abbassato in finale, fermando il cronometro a 26″56 e conquistando l’oro europeo.

Ora, la velocista tricolore, già detentrice del record italiano assoluto dei 50 stile libero con il 24″09 realizzato al Trofeo Settecolli, si presenta ai blocchi della gara regina della velocità come una delle candidate naturali al podio. A sostenerla c’è uno stato di forma straordinario, confermato dalle prestazioni offerte in questa rassegna e dal livello espresso nelle ultime uscite internazionali.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA SARA CURTIS EUROPEI NUOTO 2026

Venerdì 14 agosto

09.37 50 stile libero donne, batteria 4 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

19.18 50 stile libero donne, semifinale (eventuale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA SARA CURTIS BATTERIE 50 SL EUROPEI 2026

Sara Curtis sarà in corsia 4 nella quarta delle sei batterie previste, il cui inizio è previsto alle ore 09.37.

STARTLIST 50 SL E AVVERSARIE SARA CURTIS

0 BOCSKA Julianna Dora GER 6 JUN 2006 25.04

1 CAPRETTA Elena ITA 25 OCT 2002 24.78

2 KUZNETSOVA Aleksandra NAB 20 APR 2006 24.73

3 SURKOVA Arina NAB 17 JUL 1998 24.60

4 CURTIS Sara ITA 19 AUG 2006 24.09

5 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 24.45

6 JENSEN Julie Kepp DEN 3 JAN 2000 24.65

7 JANICKOVA Barbora CZE 1 MAY 2000 24.74

8 FIEDKIEWICZ Kornelia POL 5 AUG 2001 24.96

9 HANSSON Louise SWE 24 NOV 1996 25.2