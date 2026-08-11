A che ora la finale di Jacobs nei 100 metri: n. di corsia, programma preciso, avversari

In chiusura di giornata oggi, martedì 11 agosto, agli Europei senior 2026 di atletica leggera, andrà in scena la finale dei 100 metri piani maschili, che vedrà tra i protagonisti due azzurri, ovvero Marcell Jacobs e Chituru Ali: l’ultimo atto, che vedrà al via gli atleti che hanno superato le semifinali di pochi minuti fa, inizierà alle ore 22.47.

A Birmingham, in Gran Bretagna, gli avversari dei due azzurri saranno il belga Simon Verherstraeten, il neerlandese Elvis Afrifa, ben tre britannici, ovvero Jeremiah Azu, Romell Glave e Louie Hinchliffe, ed il tedesco Owen Ansah.

La diretta tv della finale dei 100 metri maschili sarà assicurata su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026

Martedì 11 agosto

22.47 Finale 100 metri piani maschili (con Marcell Jacobs e Chituru Ali) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO CORSIE FINALISTI

2 Simon Verherstraeten (Belgio)

3 Elvis Afrifa (Paesi Bassi)

4 Jeremiah Azu (Gran Bretagna)

5 Lamont Marcell Jacobs (Italia)

6 Owen Ansah (Germania)

7 Romell Glave (Gran Bretagna)

8 Chituru Ali (Italia)

9 Louie Hinchliffe (Gran Bretagna)