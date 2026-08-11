Quando corre Nadia Battocletti oggi, Europei atletica 2026: orario preciso 5000 metri, tv, avversarie, streaming

La giornata odierna è stata sicuramente segnata con il circolino rosso sul calendario dall’atletica italiana. Infatti sarà un martedì di stelle per l’Italia, che attende in serata non solo Marcell Jacobs, ma anche Nadia Battocletti. La straordinaria mezzafondista azzurra sarà protagonista nella finale dei 5000 metri agli Europei di Birmingham.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.30 E 20.00

Questa sarà la prima fatica nella rassegna continentale per la nativa di Cles. Infatti Battocletti sarà poi impegnata successivamente nei 10000 metri, andando a caccia della doppietta d’oro che le era già riuscita nel 2024 a Roma. L’azzurra è decisamente la favorita in entrambe le gare e la sua condizione è in continua crescita nelle ultime settimane.

Nella finale odierna Battocletti ha come principali avversarie l’olandese Maureen Koster e l’irlandese Sarah Healy. L’azzurra, però, sembra davvero essere di un’altra categoria e magari proverà anche a migliorare il proprio record italiano, stabilito lo scorso anno a Roma con il tempo di 14’23”15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Nadia Battocletti sui 5000 metri agli Europei 2026 di atletica. La gara dell’azzurra sarà trasmesse in diretta tv su Rai 2 (possibile spostamento su Rai Sport HD), Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI EUROPEI ATLETICA OGGI

Martedì 11 agosto

Ore 20.25 – 5000 metri, finale – Diretta tv su Rai 2 (possibile spostamento dalle 20.30 su Rai Sport HD), Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

LE FINALISTE DEI 5000 METRI

1 Jennifer Gulikers (Paesi Bassi)

2 Anna Marie Nordengen Sirevåg (Norvegia)

3 Vera Bertemes-Hoffmann (Lussemburgo)

4 Vera Sjöberg (Svezia)

5 Federica Del Buono (Italia)

6 Innes Fitzgerald (Gran Bretagna)

7 Idaira Prieto (Spagna)

8 Gresa Bakraçi (Kosovo)

9 Micol Majori (Italia)

10 Lisa Redlinger (Austria)

11 Vanessa Mikitenko (Germania)

12 Amina Maatoug (Paesi Bassi)

13 Maria Forero (Spagna)

14 Madelène Wanvik Holum (Norvegia)

15 Aino Suni (Finlandia)

16 India Weir (Gran Bretagna)

17 Nadia Battocletti (Italia)

18 Maureen Koster (Paesi Bassi)

19 Hannah Nuttall (Gran Bretagna)

20 Marta García (Spagna)

21 Sarah Healy (Irlanda)

22 Elise Vanderelst (Belgio)

23 Nathalie Blomqvist (Finlandia)

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro, con possibile spostamento dalle 20.30 su Rai Sport HD; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.