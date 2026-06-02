Atletica, i Paavo Nurmi Games animano il World Tour tra grandi lanci e l’attesa per Karalis

I lanci saranno i grandi protagonisti dei Paavo Nurmi Games, la tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante alle spalle della Diamond League) che andrà in scena mercoledì 3 giugno a Turku (Finlandia). Camryn Rogers nel lancio del martello, Jessica Schilder nel getto del peso e Kristjan Ceh nel lancio del disco saranno tra le stelle della serata. Rogers ha iniziato la stagione con il record nordamericano di 81.13 metri, quarto riscontro all-time nella specialità.

La Campionessa Olimpica e due volte Campionessa del Mondo sfiderà le padrone di casa Krista Tervo e Silja Kosonen, la due volte medaglia mondiale statunitense Janee’ Kassanavoid. Schilder ha già impressionato in questa stagione, aprendo la sua campagna all’aperto con un lancio di 21.09 metri a Shanghai, record della Diamond League, nonché miglior risultato mondiale nel lancio del peso degli ultimi 14 anni.

Anche l’americana Chase Jackson, che a marzo ha aggiunto il titolo mondiale indoor ai suoi due titoli mondiali outdoor, e la canadese Sarah Mitton, due volte campionessa mondiale indoor, hanno superato i 20 metri a Shanghai e si ritroveranno tutte a Turku. Il lancio del disco vedrà uno scontro Ceh (Campione del Mondo 2022), lo svedese Daniel Stahl (tre volte oro iridato), il giamaicano Roje Stona (Campione Olimpico) e l’australiano Matt Denny (detentore della world lead con 74.04).

Il greco Emmanouil Karalis vorrà dare seguito al salto di sei metri realizzato nel weekend a Limassol. Il secondo uomo della storia (6.17 a febbraio) dovrà vedersela con gli statunitensi Sam Kendricks e KC Lightfoot e il polacco Piotr Lisek. L’ucraina Yuliia Levchenko affronterà la giamaicana Lamara Distin nel salto in alto. Il britannico Eugene Amo-Dadzie, lo statunitense Brandon Hicklin e il sudafricano Bayanda Walaza si incroceranno sui 100 metri, mentre il rettilineo femminile propone mentre la bahamense Anthaya Charlton, la canadese Sade McCreath e l’americana Maia McCoy.

Il campione europeo indoor olandese degli 800 m Samuel Chapple e la canadese Gabriela DeBues-Stafford scenderanno in pista nei 1500 m, mentre i 5000 m vedranno la partecipazione dell’etiope Getnet Wale, due volte campione del mondo e quarto classificato alle Olimpiadi nella corsa a ostacoli.