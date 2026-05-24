Max Verstappen sorride: “Risultato importante, dobbiamo continuare a spingere”

Max Verstappen è soddisfatto al termine del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il pilota del team Red Bull ha vissuto una delle gare migliori della sua annata, cullando a lungo il sogno della seconda posizione, ma dovendosi poi accontentare della terza, cedendo nel confronto diretto con Lewis Hamilton

La vittoria è andata, la quarta consecutiva, ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto l’inglese della Ferrari per 10.7 secondi, mentre completa il podio Max Verstappen a 11.2. Quarta posizione per Charles Leclerc a 44.1, quindi dalla quinta di Isack Hadjar in poi tutti accusano almeno un giro di distacco. Sesta posizione per Franco Colapinto, settima per Liam Lawson, quindi ottava per Pierre Gasly. Chiude al nono posto Carlos Sainz, mentre completa la top10 Oliver Bearman.

Al termine della gara canadese il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Heikki Kovalainen: “Chiudo una gara positiva. In pista abbiamo messo in scena delle belle battaglia ed è sempre bello tornare a correre nelle posizioni che contano. Il podio me lo prendo tutto. La sfida nel finale con Lewis è stata intensa, abbiamo dato tutto fino all’ultimo metro. Mi fa piacere questo podio anche perchè qui in Canada non è mai facile completare un weekend facendo tutto giusto”.

Ultima battuta sul futuro. Sarà possibile avvicinarsi alle Mercedes? “Cosa dobbiamo fare per arrivare al loro livello? Lavorare e migliorare più di quanto faranno loro. Vedremo come andranno le prossime gare”.