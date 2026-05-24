Fredrik Dversnes Lavik: “Ho avuto un grande aiuto dai compagni di fuga, vittoria grandiosa”

Colpo grosso a Milano per Fredrik Dversnes Lavik. Il norvegese ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando per primo in volata al termine del percorso completamente piatto di 157 km con partenza in quel di Voghera ed arrivo nella città meneghina.

Il corridore esperto in forza alla Uno-X-Mobility si è imposto in uno sprint ristretto contrassegnato da una fuga con altri tre rivali, tutti italiani, arrivati con un vantaggio significativo sul gruppo, il quale ha controllato male la situazione nei km precedenti. Il nordico ha però lanciato la volata, rendendosi artefice di un’ottima progressione che gli ha permesso di mettersi alle spalle Mirco Maestri (TeamPolti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) e Mattia Bais (TeamPolti VisitMalta).

Stremato ma soddisfatto, il ciclista ha commentato la vittoria in zona mista: “Ho avuto un grande aiuto dagli altri compagni di fuga – ha detto Lavik – i due della Polti sono stati bravissimi, ho colto l’opportunità che mi sono dato andando in fuga. A 5 km dall’arrivo ho capito che potevamo arrivare in fondo. Cosa ho detto al team? Mi hanno fatto i complimenti per il risultato. Questa vittoria è qualcosa di grandioso, è la prima volta al Giro per me“.