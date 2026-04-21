Un fine settimana ad altissima tensione tra endurance e monoposto: alla 6 Ore di Imola del FIA World Endurance Championship, duello epico tra Ferrari e Toyota, con la vittoria decisa soltanto nell’ultima ora di gara dopo una battaglia serratissima. Dall’altra parte dell’oceano, spettacolo puro nella IndyCar a Long Beach, dove Alex Palou ha costruito il suo successo con una strategia perfetta e un sorpasso decisivo… direttamente ai box! Analisi, retroscena e commenti con Biagio Maglienti (SKY Motori) e Luca Pellegrini (OA Sport): tutto quello che c’è da sapere su un weekend che ha fatto battere il cuore agli appassionati.