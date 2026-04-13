Francesco “Ciccio” Condemi è uno dei talenti più brillanti e concreti della pallanuoto italiana. Centrovasca della Pro Recco e ormai pilastro inamovibile del Settebello, vanta già nel suo palmarès un argento mondiale a Doha 2024 e un bronzo europeo. Ma dietro i grandi successi in vasca c’è un ragazzo con i piedi per terra, che divide le sue giornate tra i pesanti carichi di allenamento e i laboratori dell’Università di Genova, dove studia Chimica.

Dall’impegno universitario, fino alla sua incredibile umiltà di fronte ai titoli internazionali. Un viaggio alla scoperta del lato umano e della mentalità di uno dei protagonisti assoluti della nostra Nazionale, che nonostante la giovane età non si fa scalfire dalla pressione dei grandi palcoscenici.

📌 Nel video potrai scoprire:

-La vita da studente-atleta: Come conciliare la pallanuoto ai massimi livelli (Pro Recco e Nazionale) con la facoltà di Chimica.

-La mentalità del campione: L’importanza di rimanere umili e concentrati nonostante i titoli internazionali.

-L’ingresso nei “grandi”: Il momento in cui ha capito di essere diventato un punto di riferimento per il Settebello.

-Il trasferimento e i sacrifici: Da Catania a Genova per inseguire la carriera in vasca e gli obblighi di laboratorio.

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