Gli ultimi due giorni degli Assoluti di nuoto 2026 a Riccione hanno definito il primo gruppo di azzurri qualificati agli Europei di Parigi. In vasca sono scesi alcuni dei principali protagonisti del nuoto italiano, tra conferme, ritorni e nuove certezze in vista della stagione internazionale.

🎤 Sofia Altavilla, Alice Liverani e Martina Bonacchi raccolgono le interviste a caldo dei protagonisti delle gare di venerdì 17 e sabato 18 aprile.

🎙️ Ascolta le parole di:

Paola Borrelli, Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio, Jacopo Barbotti, Thomas Ceccon, Christian Mantegazza, Alberto Razzetti, Silvia Di Pietro, Manuel Frigo, Simone Cerasuolo, Michele Busa

👉 Un focus completo sulle prestazioni, le sensazioni post-gara e le prospettive della Nazionale italiana di nuoto verso gli Europei 2026.

📍 Da Riccione a Parigi: il percorso degli azzurri entra nel vivo.

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