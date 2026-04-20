Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming

Inizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si affrontano per la prima sfida che mette in palio il titolo nella serie al meglio delle tre partite.

Le scledensi puntano a confermare la vittoria della passata stagione, con la Famila Wuber che ha dominato la regular season dalla prima all’ultima giornata aggiudicandosi poi anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Schio vuole continuare ad aggiornare il record di scudetti, con Cecilia Zandalasini e Costanza Verona pronte a trascinare le compagne.

L’Umana Reyer Venezia cerca invece di riscattare la sconfitta nel 2024-2025 contro le acerrime rivale che avevano sfilato il tricolore dal petto delle oro-granata vincitrici nell’annata precedente. Le ragazze di Andrea Mazzon vogliono cancellare anche l’eliminazione nella Final Six di Eurolega contro Girona, con Matilde Villa e Mariella Santucci a guidare la squadra veneziana.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaRomare di Schio (Vicenza) alle ore 20:15. Diretta tv disponibile in chiaro su RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming garantita da RaiPlay. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa gara-1 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026!

CALENDARIO A1 BASKET FEMMINILE 2026

Lunedì 20 aprile

Finale scudetto – Gara-1

Ore 20:30 Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

PROGRAMMA SCHIO-VENEZIA GARA-1 A1 BASKET FEMMINILE 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport