Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donne

Si chiude il “girone di andata”, se lo possiamo così chiamare, al Torneo dei Candidati 2026. Nella sezione Open se ne può ben definire dominatore Javokhir Sindarov, visto che l’uzbeko, al giro di boa, si trova su un ben più che convincente 6/8, sulla buona strada per un record di punteggio nei Candidati con doppio round robin a 8 giocatori. In campo femminile, invece, dorme sonni meno tranquilli Anna Muzychuk: l’ucraina si ritrova l’indiana Vaishali Rameshbabu a mezzo punto. Ma andiamo con ordine nella giornata di oggi.

Innanzitutto, qualcuno che riesce a fermare Sindarov c’è. Si chiama Anish Giri, e l’olandese riesce a resistere in un finale molto bello e istruttivo di Torre contro Alfiere e due pedoni per parte. A guardare solo il materiale si direbbe che il Bianco è in vantaggio, ma in condizioni normali si sa che una Torre non riesce a vincere contro un Alfiere. Quello che fa Giri è semplicemente adottare la strategia corretta: mai lontano dal pedone arretrato f, quello da proteggere meglio, e sempre collegamento con l’Alfiere. Alla fine si cambia tutto quel che c’è da cambiare e ci si divide il mezzo punto all’85a mossa.

Mentre Fabiano Caruana e Praggnanandhaa pattano per triplice ripetizione di posizione mischiata allo scacco perpetuo, per Matthias Bluebaum arriva la sesta patta su sette: stavolta si divide la posta con lui Hikaru Nakamura, ormai lontanissimo da ogni speranza di successo. Che, beninteso, resta solo al suo connazionale, unico reale inseguitore di Sindarov. Rimarchevole, comunque, la bella vittoria di Wei Yi su Andrey Esipenko: il cinese rivolta contro il russo (sotto bandiera FIDE) la sua stessa scelta dell’impianto simetrico della Difesa Petroff, o Russa che dir si voglia. Si tratta forse di una delle più belle partite del torneo, almeno se si va a guardare la qualità dell’attacco di Wei Yi, uno che quando può colpire lo fa senza indugio. Con l’arrocco sul lato di Donna distrutto, Esipenko abbandona dopo 30 mosse.

Nel femminile, parimenti, sono almeno un paio gli eventi degni di nota. Premesse le patte per triplice ripetizione di posizione nella Muzychuk-Assaubayeva (in 26 mosse) e nella Goryachkina-Zhu Jiner (in 70), contemporaneamente succede che Vaishali si infili in un guaio di rilevanti dimensioni, subendo un violento attacco contro l’arrocco da parte di Tan Zhongyi proprio quando è in pesantissime ristrettezze di tempo (si parla di meno di un minuto sull’orologio, al netto dell’incremento di 30″). La cinese, però, prima non riesce a finire l’attacco e poi muove con fretta non necessaria buttando via una posizione pari e un Alfiere netto. Quello che basta all’indiana per diventare la principale rivale, a ora, di Anna Muzychuk.

Un capitolo a parte lo merita il confronto tra Divya Deshmukh e Kateryna Lagno, per due motivi. Il primo è che l’indiana si trova a lungo con un pedone in più e un attacco molto forte contro una posizione non proprio attiva della russa. Un attacco forte, sì, ma difficile da proseguire perché davvero lungo, e infatti arriva l’errore alla 54a mossa che riequilibra le cose. Il che porta al secondo motivo: la ricerca testarda sia dell’una che dell’altra del punto intero. In una situazione di Torre e Cavallo contro Torre e Alfiere e pedone in più per il Bianco, ma non decisivo, le due danno vita a una battaglia soprattutto di nervi in cui nessuna delle due cede. Finisce dopo sei ore abbondanti e 135 mosse: patta.

TORNEO DEI CANDIDATI 2026: PARTITE DI OGGI

OPEN

Sindarov (UZB)-Giri (NED) 0,5-0,5



Praggnanandhaa (IND)-Caruana (USA) 0,5-0,5

Bluebaum (GER)-Nakamura (USA) 0,5-0,5

Esipenko (FID)-Wei Yi (CHN) 0-1

DONNE

A. Muzychuk (UKR)-Assaubayeva 0,5-0,5

Deshmukh (IND)-Lagno (FID) 0,5-0,5

Goryachkina (FID)-Zhu Jiner (CHN) 0,5-0,5

Vaishali (IND)-Tan Zhongyi (CHN) 1-0

CLASSIFICA DOPO SETTE TURNI

OPEN

1 Sindarov 6

2 Caruana 4,5

3 Praggnanandhaa, Giri 3,5

5 Bluebaum, Wei Yi 3

7 Nakamura 2,5

8 Esipenko 2

DONNE

1 A. Muzychuk 4,5

2 Vaishali 4

3 Zhu Jiner, Lagno, Goryachkina, Deshmukh 3,5

7 Assaubayeva 3

8 Zhongyi 2,5

Così la giornata di martedì (domani riposo) con l’8° turno:

OPEN

Esipenko (FID)-Sindarov (UZB)

Wei Yi (CHN)-Bluebaum (GER)

Giri (NED)-Praggnanandhaa (IND)

Nakamura (USA)-Caruana (USA)

DONNE

A. Muzychuk (UKR)-Deshmukh (IND)

Assaubayeva (KAZ)-Vaishali (IND)

Lagno (FID)-Goryachkina (FID)

Tan Zhongyi (CHN)-Zhu Jiner (CHN)