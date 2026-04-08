Beatrice Frangione intervista Giulia Toninelli de La Gazzetta dello Sport per analizzare uno degli inizi di stagione più sorprendenti degli ultimi anni. Il mondiale 2026 si apre con un protagonista inatteso: Kimi Antonelli sta dominando la scena, infrangendo record e mettendo pressione ai big. Dall’altra parte, George Russell sembra faticare a trovare continuità, mentre la Ferrari mostra segnali incoraggianti ma resta ancora all’inseguimento. In attesa del GP di Miami, facciamo il punto su gerarchie, sorprese e possibili sviluppi di una stagione che promette spettacolo. Chi sarà il vero favorito? Antonelli riuscirà a reggere la pressione? E Ferrari può davvero tornare al vertice? Analisi, opinioni e scenari futuri in questa intervista esclusiva.