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Mentre si rincorrono le voci sul possibile ritorno di Carlos Alcaraz (addirittura nel 2027!), senza certezze sulle condizioni reali dell’infortunio, il tennis non si ferma e regala spettacolo alla “Casa Magica”. Tra crampi, servizi da sotto altrui, si fanno notare i nuovi talenti spagnoli Merida (prossimo rivale di Tsitsipas e soprattutto Jódar, atteso oggi dalla sfida con Fonseca. Preoccupazione invece per Jasmine Paolini, protagonista di un’altra uscita prematura che conferma un momento difficile. 🎾 Domenica imperdibile con: • Lorenzo Musetti • Jannik Sinner 📺 Segui TennisMania LIVE alle 9 sul canale YouTube OA Sport con: Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco 👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti sul mondo del tennis! #tennis #alcaraz #sinner #musetti #paolini #jodar #tennismania #oasport

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