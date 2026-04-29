HYROX, lo sport che sta esplodendo nel mondo (e in Italia)

In quattro stagioni i partecipanti globali sono passati da 175.000 a oltre 650.000. La Penisola ha sei città in calendario e una nuova generazione di atleti che, gara dopo gara, riscrive i record nazionali. Tra i protagonisti spunta anche un nome noto al triathlon.

Nel più assoluto silenzio dei riflettori italiani, uno sport nato in Germania nel 2017 è diventato in pochi anni il più grande fenomeno mass-participation del fitness mondiale. Si chiama HYROX, e i numeri raccontano una traiettoria che ha pochi precedenti recenti nello sport globale: 175.000 partecipanti nella stagione 2022/23, oltre 650.000 nel 2024. Per dare un’idea delle proporzioni, lo scorso dicembre all’ExCeL di Londra una sola gara HYROX ha radunato 21.787 atleti in un weekend: cifre da grande maratona di città, ottenute da un evento che cinque anni fa, semplicemente, non esisteva.

Il segreto sta in un format pensato per l’epoca dei numeri condivisibili. Otto chilometri di corsa intervallati da otto stazioni funzionali (sled push, vogatore, wall balls e così via), sempre identiche, sempre nello stesso ordine, da Stoccolma a Las Vegas, da Tokyo a Bologna. Una standardizzazione che ricorda nello spirito quella della maratona, e che permette a chiunque tagli un traguardo HYROX di confrontare al millesimo il proprio tempo con quello di chiunque altro nel mondo. È la stessa logica che ha trasformato il running da disciplina di nicchia a religione globale, traslata sul fitness funzionale.

Il primato domestico, intanto, è già caduto: a gennaio Torino ha riempito l’Oval Lingotto con 7.360 iscritti, record italiano di sempre. La conferma è arrivata a Pasqua: mentre l’Italia si fermava per la festa più sentita del calendario religioso, 6.282 atleti hanno scelto di passare il weekend spingendo slitte e remando su un vogatore. I risultati di HYROX Bologna 2026 del 4-6 aprile raccontano uno sport che, evidentemente, non ha più bisogno di cercare il momento giusto per riempire un impianto.

A spingere il movimento c’è una nuova generazione di atleti, alcuni dei quali sorprendentemente familiari agli appassionati di sport più tradizionali. Il record italiano Hyrox nei Doubles maschili Open è firmato da Gianluca Pozzatti (sì, l’azzurro del triathlon) insieme a Dario Chitti: 51:54 a Torino lo scorso 30 gennaio. Prova plastica di come gli atleti di endurance “tradizionale” stiano scegliendo HYROX come banco di prova invernale, esattamente come accade da anni con il duathlon o lo skyrunning.



Il prossimo grande appuntamento è già cerchiato in rosso: HYROX World Championships, Stoccolma, 18-21 giugno 2026, alla Strawberry Arena. La pattuglia azzurra qualificata, sulla base dei tempi correnti, si annuncia la più nutrita di sempre. E sullo sfondo si muove l’ambizione che il fondatore Christian Toetzke ha messo nero su bianco più volte: portare HYROX ai Giochi Olimpici di Brisbane 2032. Il format perfettamente standardizzato, la misurabilità assoluta dei risultati e numeri di partecipazione che ormai rivaleggiano con il podismo di massa sono argomenti tutt’altro che irragionevoli. La lista d’attesa olimpica è notoriamente affollata, ma l’idea di vedere un giorno gli azzurri spingere lo sled in uno stadio a cinque cerchi ha smesso, in quattro stagioni, di sembrare fantascienza.