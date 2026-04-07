Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?

Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma.

Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La seconda tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI

Partenza da Pamplona-Iruña, arrivo a Cuevas de Mendukilo. I corridori si cimentano con un tracciato caratterizzato da diverse salite, quattro delle quali valide come GPM: Etxauri (6,7 km al 6,5%), Zuarrarrate (7,2 km al 4,8%), Aldatz (4,7 km al 3,7%) e San Miguel de Aralar (9,5 km al 7,7%), scollinata a poco meno di 20 chilometri dall’arrivo di Cuevas de Mendukilo, che a sua volta sarà in pendenza (rampa finale di poco più di un chilometro oltre il 7%).

FAVORITI

L’attesa è sicuramente per Paul Seixas, diciannovenne che ieri ha dominato la cronometro e potrebbe andarsi a prendere un altro successo con la maglia di leader della classifica generale. A sfidarlo il connazionale Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), secondo in classifica, e poi stelle come Juan Ayuso, Isaac del Toro e Primoz Roglic, non del tutto convincenti nella prova contro il tempo ma pronti a ribaltare la situazione.

PROGRAMMA TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2026

Martedì 7 aprile – Seconda tappa Pamplona-Iruña – Lekunberri (164,9 km)

Orario di partenza: ore 13:22

Orario di arrivo stimato: ore 17:45 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15:15 Eurosport 1 HD e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport