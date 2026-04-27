Fantini Club Live: “Mangiare bene per vivere bene”

Nuovo appuntamento con Fantini Club Live, in programma oggi, lunedì 27 aprile alle ore 21.00, con una puntata dedicata a un tema sempre più centrale nella vita quotidiana e nello sport: il rapporto tra alimentazione, benessere e qualità della vita.

Dal titolo “Mangiare bene per vivere bene”, la serata approfondirà il valore di una corretta nutrizione come strumento di prevenzione, equilibrio e performance, affrontando il tema da diverse prospettive: scientifica, culturale e gastronomica.

Un confronto che metterà al centro il concetto di benessere a 360 gradi, tra salute, consapevolezza e piacere della buona tavola.

A prendere parte all’incontro saranno:

Iader Fabbri , nutrizionista, divulgatore scientifico ed esperto di alimentazione applicata allo sport e al benessere personale, punto di riferimento nel panorama della nutrizione sportiva italiana;

, nutrizionista, divulgatore scientifico ed esperto di alimentazione applicata allo sport e al benessere personale, punto di riferimento nel panorama della nutrizione sportiva italiana; Stefano Guizzetti, conosciuto come “Ciacco”, maestro gelatiere e innovatore della gelateria artigianale italiana, interprete di una nuova cultura del gusto basata su ricerca, qualità e sostenibilità

L’incontro sarà condotto, come di consueto, da Lorenzo Dallari, giornalista sportivo e direttore della comunicazione della Lega Calcio Serie A, insieme a Claudio Fantini e agli ospiti della serata.

Sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta sui canali YouTube Fantini Clube Dallari Volley oppure sul profilo LinkedIn di Claudio Fantini.

La puntata sarà inoltre trasmessa sui siti fantiniclub e dallarivolley, dove il video integrale resterà disponibile anche al termine delle dirette, e su OA Sport (Web TV).

Gli appuntamenti Fantini Club Liveproseguono ogni lunedì sera in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, confermandosi come uno spazio di confronto e racconto dedicato alle eccellenze dello sport e non solo.