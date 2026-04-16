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5 ore fa

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Analisi della terza giornata di gare agli assoluti 2026. Ritorna De Tullio negli 800 con un tempo vicino ai suoi standard, brilla d’Ambrosio che realizza nuovamente un sub 48 nei 100 stile. Curtis delusa dalla prestazione dei 100 stile concede comunque il bis . Sorprende Jacopo Barbotti che spodesta Alberto Razzetti nei 200 misti. Con Enrico Spada e Sofia Altavilla

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