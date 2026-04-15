La nuova puntata di Ginnasticomania ci porta nel cuore della ginnastica artistica con una protagonista d’eccezione: Angelina Melnikova, numero uno della nazionale russa e campionessa del mondo in carica.

Dopo aver conquistato l’oro olimpico a squadre a Tokyo, Melnikova continua a essere uno dei volti più iconici della disciplina e oggi è protagonista anche in Italia, dove gareggia nel campionato di Serie A con la Libertas Vercelli.

In occasione della prima tappa del campionato, Chiara Sani l’ha incontrata per un’intervista esclusiva, nella quale la campionessa si racconta a 360 gradi: dalla preparazione per il grande obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles, fino agli aspetti più personali della sua quotidianità.

Tra allenamenti, ambizioni e curiosità, emerge anche un lato più leggero e sorprendente: il suo amore per alcune ghiottonerie italiane, che hanno conquistato anche una delle stelle più brillanti della ginnastica mondiale.

Un viaggio tra talento, determinazione e autenticità, per scoprire da vicino una delle regine della ginnastica internazionale nella nuova puntata di Ginnasticomania.

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