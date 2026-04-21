Nuovo appuntamento con Sprint Zone: protagonista della puntata è Alessandro Sibilio, primatista italiano dei 400 ostacoli e uno degli atleti più attesi della stagione internazionale.

Il 26enne napoletano racconta il suo percorso di rilancio dopo i difficili Mondiali di Tokyo, chiusi con un ritiro in batteria causato da errori tecnici che lo stesso Sibilio ha analizzato con grande lucidità. Da lì è iniziata una nuova fase della carriera: cambio di guida tecnica, trasferimento a Roma e nuovo gruppo di lavoro sotto la direzione di Giorgio Frinolli, insieme a campioni come Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli.

Obiettivo dichiarato: tornare ai vertici europei e mondiali dei 400 hs, con uno sguardo già rivolto agli Europei di Birmingham 2026, dove Sibilio proverà a difendere lo straordinario argento conquistato agli Europei di Roma 2024, occasione in cui ha firmato anche il record italiano.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

Un’intervista esclusiva tra analisi tecnica, cambiamenti e ambizioni: il racconto di un atleta pronto a rimettersi in gioco.

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