Trofeo Laigueglia 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tiberi e Scaroni per sfatare il tabù dell’Italia

Prosegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia 2026, che oggi vedrà la sua sessantatreesima edizione.

LA DIRETTA LIVE DEL TROFEO LAIGUEGLIA DALLE 14.00

Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026? Non è prevista una diretta tv. In questo momento non è prevista neanche una diretta streaming mentre la diretta live testuale sarà offerta da OA Sport con aggiornamenti minuto per minuto.

PERCORSO TROFEO LAIGUEGLIA 2026

Si parte da Albenga e si arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Sarà un vero e proprio antipasto di Milano-Sanremo, visto che si percorreranno lunghi tratti della Classicissima. La novità è l’inserimento della Cipressa, che verrà percorsa però ad inizio gara. Sicuramente più decisive le salite di Testico e Cima Paravenna che saranno consecutive. Poi inizierà il circuito conclusivo: Colla Micheri e Capo Mele a decidere la corsa.

FAVORITI

Non c’è il campione uscente Juan Ayuso, ma non mancano le stelle. Guardando gli stranieri spazio a scalatori puri come Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), mentre uomini da classiche sono Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) e António Morgado (UAE Team Emirates – XRG). L’Italia vuole tornare ad un successo che manca addirittura dal 2020. Due gli uomini che partiranno nella prima fila in griglia di partenza: un Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) in gran spolvero dopo l’UAE Tour e Christian Scaroni (XDS Astana), già secondo l’anno scorso e in eccellente stato di forma.

PROGRAMMA TROFEO LAIGUEGLIA 2026

Mercoledì 4 marzo – Albenga-Laigueglia (192 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo stimato: 16.15

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL TROFEO LAIGUEGLIA 2026

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport (canale 58) alle ore 17.55.

Diretta streaming: non prevista. In differita sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico dalle ore 17.

Diretta Live testuale: OA Sport