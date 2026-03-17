Tiro alla fune, l’Italia conquista quattro medaglie ai Mondiali indoor!

Va in archivio con un bilancio trionfale la spedizione azzurra a Taipei per i Campionati Mondiali indoor di tiro alla fune 2026. L’Italia ha collezionato infatti un bottino di quattro medaglie nelle sfide tra le rappresentative nazionali, con un argento e tre bronzi, mentre nelle prove riservate ai club sono arrivati una vittoria e tre secondi posti complessivi.

Focalizzandoci sui risultati ottenuti dagli atleti italiani con la maglia azzurra, il miglior piazzamento è stato ottenuto nella categoria 640kg Senior Uomini con il posto d’onore alle spalle dei padroni di casa di Taiwan (ultimo atto perso per 3-0). Terza posizione finale invece nelle categorie 680kg Senior Uomini, 560kg Senior Uomini e 580kg Mista Uomini e Donne.

La delegazione tricolore, guidata da Alfredo Dalle Luche e dal CT Sandro Antonino Gargiulo, era composta dai seguenti atleti: Rossano Biondi, Andrea Pasquini, Devis Pennesi, Alex Petrini, Francesco Spaccapaniccia (Bellatores), Eugenio Gargiulo, Luigi Terminiello (Asd Lubrensis), Gabriele Bartalucci (Ascd Black Bull), Manuel De Piazzi (Asd Cavalcata dell’Assunta), Stefano Cintio, Cristiano Ferrara, Paolo Giacomozzi, Stefano Marcaccio, Andrea Mignami (Asd Cobra Fermo), Mattia Martinalli e Cristian Fiorini (Tiro alla fune Valtellina) in campo maschile; Giulia Benedetti (Cerberus), Silvana Benedetti (Black Bull), Alessia Cannavale (Lubrensis), Chiara Corsi (Cobra), Angela D’Angelo (Bellatores) e Claudia Perino (Lupi Neri) tra le donne.

“Questo risultato va oltre ogni più rosea aspettativa. Vedere il tricolore sventolare così tante volte a Taipei è stato motivo di orgoglio per tutta la Federazione. Questi ragazzi e queste ragazze rappresentano l’essenza dello sport tradizionale: fatica, sacrificio e spirito di squadra. Un plauso va a tutti, atleti e società, che hanno investito tempo e risorse per arrivare pronti a questo appuntamento mondiale“, il commento di Enzo Casadidio nel ruolo di presidente nazionale FIGeST.