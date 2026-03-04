Tamburello, l’Italia domina i Mondiali indoor con uomini e donne!

Lo sport italiano continua a dimostrare il suo incredibile eclettismo e, sulla scia dei grandi risultati ottenuti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si toglie delle soddisfazioni importanti anche in altre discipline meno gettonate. Nei giorni scorsi l’Italia ha festeggiato infatti una fantastica doppietta in occasione dei Campionati Mondiali di tamburello indoor andati in scena a Roma, battendo in entrambi i casi la Francia in finale.

La Nazionale maschile ha riscattato la sconfitta rimediata nell’edizione del 2023, superando la compagine francese (che aveva battuto in semifinale il Brasile) con il punteggio di 13-6 e replicando il doppio successo del 2019 a Rovereto. Gli azzurri hanno cambiato marcia nella seconda metà dell’incontro, risalendo da uno svantaggio di 2-4 all’11-6 con un parziale di 9-2 che ha indirizzato l’esito della contesa. Terzo posto a sorpresa per la Catalogna, che si è attestata in quarta piazza nella competizione femminile.

Le azzurre (Beatrice e Chiara Zeni, Giulia Lavarini, Arianna Calliari, Ludovica Stella, Alessia Grazioli, Alice Testa e Gaia Morandi) hanno dominato da cima a fondo l’ultimo atto del torneo, mettendo fin da subito in chiaro la loro netta superiorità e travolgendo la Francia con lo score di 13-6 nonostante un lieve calo di tensione nelle battute conclusive.