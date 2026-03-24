Matilde Villa è una cestista, fuoriclasse

della Nazionale Italiana e della Reyer Venezia. La 20enne è tornata in queste settimane da un infortunio che l’ha tenuta fuori dal campo per otto mesi. La playmaker, già da record quando debuttò in Nazionale a soli 16 anni, racconta come ha vissuto questo periodo di riabilitazione regalando degli insight sull’Italbasket e sulla sua personalità dentro e fuori dal parquet. Con lo sguardo puntato verso la Final Six di Eurolega, i playoff con la sua Reyer e i Mondiali di Berlino di settembre, Matilde non nasconde anche il l’entusiasmo futuro per l’America dove potrà confrontarsi con giocatrici rivoluzionarie.

Conduce Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il rientro in campo dopo gli 8 mesi di stop post-infortunio

La gestione fisica e mentale dell’infortunio e i margini di miglioramento

La sua personalità dentro il campo da gioco

Una profonda discussione sul suo talento innato e la pressione

I prossimi appuntamenti cruciali con la maglia della Reyer Venezia

Lo sguardo al futuro: il sogno WNBA e la sfida alle stelle americane

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